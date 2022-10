Quisieron estafarlo con el cuento del familiar muerto: el detalle que los alertó

Juan Martín Cruzado vive en barrio Paraná XX, y estuvo a punto de caer en la estafa de un sujeto que se hizo pasar por un pariente y con el cuento que había fallecido el hermano y necesitaba hacer trámites, le pidió dinero.



En diálogo con Elonce, Juan Martín contó cómo ocurrió todo y dijo que decidió hacerlo público para que las personas estén alertas y no caigan en el engaño.



“Estaba por hacer arreglar un caño con los municipales y llegó una persona en moto, que me hacía señas llamándome. Cuando me acerco, me dice que viene a traerme una mala noticia y me preguntó si no lo conocía”, indicó.



Cuando le respondió que no, se presentó como un sobrino, hijo de Julio, hermano de Cruzado. Entonces le dijo que a Julio le había dado un ACV y había fallecido y que necesitaba dinero, unos 6500 pesos, para hacer trámites y cargar combustible.



Por algún motivo, Cruzado insistía en saber ante cuál de sus sobrinos estaba, hacía muchos años que no los veía y no los recordaba bien. “Me dijo un nombre que ni me acuerdo, y le aclaré que andaba medio cortón de plata. Medio le arisqueaba ya, desconfiaba”, indicó.



De todas maneras, decidió ayudarlo. Cuando fue hasta su vivienda a buscar el dinero, le contó a su mujer y a su hija, Adela, que en ese momento estaban en la casa, quienes le hicieron la advertencia que podría tratarse de una estafa.



Adela salió a la calle para ver quién era el supuesto pariente y no lo reconoció. Le preguntó quién era y “me daba nombres, me hablaba rápido para que no tuviera tiempo de pensar. En un momento se sonrió y vi que tenía dos dientes de oro. Automáticamente pensé este es un gitano y le dije que me disculpara que no lo conocía. Entonces me pidió que le diga a mi papá que se apurara porque lo estaban esperando. Le dije bueno ya lo llamo y cuando entro a casa, una de mis hijas lo ve por la ventana que se va. Agarró la moto y se fue”.



"Ahí nos dimos cuenta que había venido a robarnos la plata, pero nosotros no tenemos nada, si cobro la jubilación mínima", dijo Cruzado que alertó a todas las personas a estar atentas con estos delincuentes que, teniendo algún nombre o dato, se hacen pasar por familiares con el único objetivo de estafar a los ciudadanos.