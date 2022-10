Exhumarán los cuerpos de dos bebés muertos en el Neonatal de Córdoba

El fiscal que investiga las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, Raúl Garzón, aceptó el pedido de las madres de los recién nacidos que fallecieron en marzo y abril de este año y de quienes no hay autopsias de exhumar los cadáveres, para agotar la posibilidad de pruebas científicas en una causa que tiene como imputada por los presuntos asesinatos de los bebés que nacieron y murieron en junio a la enfermera Brenda Agüero.



Garzón se reunió este martes con Vanesa Cáceres, la mamá de Francisco, el bebé que murió el 18 de marzo; y Damaris Bustamante, quien dio a luz a Benjamín el 23 de abril a Benjamín y sin causa clínica evidente, falleció a las pocas horas. Las dos mujeres, representadas por el abogado Carlos Nayi, consintieron el pedido del fiscal y recordaron que en el momento de los fallecimientos desde el hospital las desalentaron a que pidan la autopsia.



Vanesa recordó que le dijeron que los resultados iban a demorar más de una semana y que no se encontraría nada, y Damaris -quien también denunció la violencia obstétrica que padeció- relató algo parecido. A ninguna de las dos los médicos del Neonatal advirtieron que había dudas sobre la causa de los fallecimientos en el momento de consultarlas sobre si hacer o no la autopsia.



Los expertos forenses estiman que por el tiempo transcurrido es muy poco probable que se puedan detectar evidencias concluyentes en el análisis de los cuerpos. Por un lado, el nivel de potasio -que en los dos casos de junio se indica como el posible agente de la intoxicación mortal- ya no sería detectable y es poco probable que por la descomposición de los cuerpos se puedan encontrar signos de pinchazos o de lesiones dérmicas.



Sin embargo, con esta prueba Garzón buscará agotar la posibilidad de sumar evidencias con la intención de ampliar la imputación contra Agüero, a quien le atribuyó dos hechos, que son los que están “apalancados” en resultados forenses: las muertes, ambas el 6 de junio, de Angeline Rojas y Melody Molina.



La exhumación de los cuerpos de Francisco y Benjamín se haría en las próximas horas.



También en las próximas horas el fiscal tiene que decidir la situación procesal de la enfermera, detenida con el cargo de “homicidio calificado por procedimiento insidioso”, por dos casos. Se cumplieron ya los días previstos en los procesos judiciales desde la declaración indagatoria para definir si le dicta o no la prisión preventiva.



Pero a la par de esta definición, Garzón parece apuntar a una ampliación de la imputación, con la atribución de responsabilidad material de las otras tres muertes de la saga y los ocho casos que serían definidos penalmente como tentativas de homicidio calificado.



Hay otra prueba clave para el fiscal: un estudio médico sobre la mecánica de las muertes de Francisco, Benjamín e Ibrahim Guardia -el bebé que nació y murió el 23 de mayo-. Con este informe, el análisis de las historias clínicas y los testimonios que ya tiene en la causa, se definiría la situación de Agüero.



Este martes se presentará en la fiscalía de Garzón Pablo Carvajal, el exsecretario de Salud provincial, que es el último de los funcionarios imputados por “omisión de deberes”. Tras la declaración de Carvajal, quien negaría los hechos y se abstendría a declarar, Garzón dispondría el levantamiento del secreto de sumario para que las partes puedan acceder en forma completa al expediente, que se tramitó todo en papel.



Carvajal es el último de los seis imputados por responsabilidades funcionales en la causa en ser indagado. Ya pasaron por la fiscalía de Garzón la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís; la exjefa de Neonatología, Marta Gómez Florez; la exresponsable de Calidad, Adriana Moralez; el exvicedirector administrativo, Alejandro Escudero Salama y el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo. (La Voz)