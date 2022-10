Dictaron prisión preventiva para acusados de matar y quemar a joven en Concordia

El Sol – Tele 5

Pasadas las 11:30 de este miércoles, el Juez de Garantías de Concordia, Germán Dri, dictó la prisión preventiva por el término de 90 días para los acusados por el crimen de Daniel Pérez.De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Martín Núñez, quién había solicitado 90 días de prisión preventiva para Francisco Gómez de 26 años, Alejandro Verón de 33 años y Gustavo Godoy de 22 años.Estas tres personas están imputadas por el delito de homicidio simple y serán alojados los primeros 30 días en una de las celdas de la Alcaldía, mientras el fiscal continúa avanzando con la investigación. Luego serán derivados a la unidad penal Nº 3.La abogada Gabriela Cossi, defensora de Gustavo Godoy, relató que “el Juez resolvió lo que había planteado la Fiscalía", es decir, "que se cumpla la prisión preventiva durante el plazo de 90 días".Posteriormente aclaró que "la Fiscalía no planteó en ningún momento que hubiera peligro de fuga, pero sí de entorpecimiento en la investigación" ya que "todavía faltan testigos por declarar, entonces, más que nada, el Juez quiere resguardar eso", por lo que se les negó la prisión preventiva domiciliaria."Los tres colegas habíamos pedido prisión domiciliaria para nuestros defendidos", comentó al respecto.Sobre el caso de Godoy, Cossi dio cuenta que “es la primera vez que está en prisión, él no tiene antecedentes y es algo que no se contempló. A él lo acusan como autor (del homicidio)”. Sin embargo, "hay dichos cruzados entre lo que dicen el señor Gómez y el señor Godoy. Antes no lo quise decir, pero voy a dejar en claro que mi cliente fue amenazado por el señor Gómez para que él se haga cargo del hecho", aseveró la abogada.En este sentido, profundizó y afirmó: "Hay un claro coautor y está más o menos visto quién puede llegar a ser, y después hay otros dos que se está viendo quién es el autor principal del hecho. Yo lo saco de la escena del hecho a mi cliente porque él en ningún momento estuvo en el lugar del hecho; tuvimos testigos que se presentaron y que no lo ubican en el hecho, aunque el señor Gómez sí señala (que Godoy estuvo presente)". Sobre este tema, precisó que "el señor Gómez fue a la casa del señor Godoy ofreciéndole dinero, aunque no le dijo un monto, sí le dijo que le iba a ofrecer mucha cantidad para que él (Godoy) se hiciera cargo del hecho"."Aparentemente y por lo que tengo entendido, había algo entre el señor Pérez y el señor Gómez por un ajuste de cuentas", concluyó la abogada en diálogo con