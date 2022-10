Recibió una llamada de Mercado Libre pero era una estafa: perdió 20.000 pesos

Una insólita estafa virtual le ocurrió a una joven influencer de la ciudad de Santa Fe, cuando la llamaron por WhatsApp con una foto del logo de Mercado Libre para cancelar una supuesta compra que estaba a su nombre. Mediante un link de pago, le robaron $20.000.



Agustina Ferrer, víctima de la estafa, contó la mecánica del robo: La llamaron por WhatsApp desde una cuenta con la foto de Mercado Libre y le preguntaron si reconocía la compra de un aire acondicionado. Ella respondió que no y le preguntaron si quería cancelar la compra, a lo cual accedió.



Acto seguido, le mandaron por chat un link que decía "Pagá tu Cancelar compra con Mercado Pago: $20.000", y cuando hizo clic accedió a su cuenta de Mercado Pago, donde le indicaron que pague con la plataforma Mercado Crédito.



"Arriba tenía toda la información del supuesto aire acondicionado, el modelo, todo, por eso no desconfíe y tenía la palabra cancelar, entonces pagué", dijo.



Luego también le hackearon su cuenta de Gmail, y le enviaron otro link por el valor de $62.000, pero para esa instancia, Ferrer había advertido que se trataba de una estafa y no lo presionó.



Hizo la denuncia en Mercado Libre, pero hasta el momento no le dieron una solución. "Ellos dicen que no entraron terceros a mi cuenta y es verdad, fue a través de un link que puede generar toda persona que tenga Mercado Pago, pero esa plata fue transferida directamente a la cuenta de esta persona estafadora", dijo la joven en diálogo con Aire de Santa Fe.



Días después de lo ocurrido, recibió un mail que decía que debía abonar entre el 1 y el 10, el crédito de $20.000 que el estafador le hizo comprar. La joven realizó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se asesoró con un especialista en seguridad cibernética.



Al contarlo en sus redes sociales, mucha gente le escribió para contarle que le estaba pasando lo mismo, por lo que estima que le robaron datos de sus contactos. Por último, recomendó a quienes reciban una llamada de este tipo cortarla al instante y recordó que Mercado Libre no realiza llamadas por WhatsApp, se comunican por mail, y que la cuenta en redes sociales tiene que estar verificada con tilde azul o verde.



En Paraná, varias personas también recibieron llamadas mediante WhatsApp, de un número desconocido, donde figuraba el logo de Mercado Libre. Hay que estar atentos y alertas y no atender para evitar caer en las estafas que son moneda corriente en estos tiempos.