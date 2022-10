Está identificado el sujeto que robó en un comercio “muy pancho y tranquilo”

Video: Sujeto robó “como pancho por su casa” en un comercio de Paraná

En la mañana de este martes se produjo un robo en un comercio, dedicado a la venta de materia prima para panadería y repostería, ubicado en calle Antonio Crespo y Soler de la ciudad de Paraná. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y se observa la total tranquilidad y naturalidad con la cual un hombre abre las heladeras y extrae la mercadería, se la guarda en una bolsa y se va del lugar, como si nada.En diálogo con, Verónica, propietaria del local, contó que “estábamos trabajando y este sujeto entra al negocio, como muy pancho, tranquilo y abre las heladeras. Una de las chicas se dio cuenta, pero después se retira y ahí nos llamó la atención”.El malviviente se llevó una crema de 5 kilos, otra de 3 kilos. Si bien los elementos robados no significan un gran valor económico, la comerciante indicó que todo cuesta y además “causa molestia porque no podés trabajar tranquila”.Verónica manifestó que hicieron la denuncia policial en la Comisaría Octava, y el ladrón está identificado. “Esperamos que esto no siga sucediendo porque se comenta que ha cometido robos en otros comercios”, agregó.Finalmente, y consultada sobre si tomarán más medidas de seguridad, la comerciante puntualizó que “hay cámaras y alarmas, pero tendremos que reforzar” y analizarán la manera de asegurar el ingreso y egreso de los clientes.