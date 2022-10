Hermanas asesinadas en Córdoba: Hallaron otro cuerpo en el aljibe

El peor final. Dos cadáveres fueron retirados por efectivos del grupo especial Duar de la Policía de Córdoba de un profundo pozo de la denominada “Casa del Horror” de barrio Autódromo en la ciudad de Córdoba.Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.Los jóvenes, hoy detenidos, declararon haber matado a ambas mujeres para luego tirar sus cuerpos a un pozo, en la parte trasera de la casa.Los cuerpos se encontraban a unos 50 metros de profundidad. Peritos forenses trabajan para identificar los cadáveres y constatar si son las dos mujeres que estaban desaparecidas.En el lugar estuvieron presentes unos 22 efectivos del Duar, 20 integrantes de la División Homicidios, peritos forenses y cinco policías del CAP. En la causa rige el secreto de sumario.El comisario Mauricio Funes indicó: “Efectivamente se ha hallado el segundo cuerpo, se lo ha ubicado en el fondo del pozo. Se ha sacado del pozo, va a ser trasladado a la morgue judicial. Por el momento no han sido identificados”.Al parecer, y según la confesión del familiar, las dos hermanas, Esther Castro (41) y Sara Castro (39), que estaban desaparecidas desde hace varios días, estaban en el interior de ese pozo del domicilio particular de barrio Autódromo, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.Dos jóvenes, quienes serían hermanos, quedaron detenidos luego de que uno de ellos confesara que ambos mataron y enterraron a su madre y a una tía en su casa, donde los investigadores realizaron excavaciones e investigaciones en un aljibe en busca de los restos de las víctimas.La jefa de la Policía, Liliana Rita Zárate Belletti, llegó este martes hasta el lugar, al igual que peritos forenses. Rescatar los cuerpos no fue una tarea fácil, por lo que la búsqueda estuvo a cargo de personal especializado de bomberos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (Duar). (La Voz)