Un nene que salía del jardín, se cayó de la moto y fue atropellado por un camión

Trágico suceso en Buenos Aires

En la tarde del lunes 03 de octubre, un nene de 4 años que salía del jardín de infantes, ubicada en la calle Rivadavia del barrio Centro de Santiago del Estero, cayó de la moto y fue atropellado por un camión en circunstancias que aún se intentan reconstruir.Tras salir del establecimiento educativo, el niño se intentó subir a la motocicleta de su tío y, por motivos que se tratan de establecer, el rodado se aceleró, provocando la caída del pequeño a la cinta asfáltica. Detrás del vehículo se encontraba un camión de gran porte, el cual terminó impactando al infante, quien perdió la vida en el acto. El hombre, por su parte, fue trasladado al hospital en estado de shock.Según informó el diario local Nuevo Diario, los ocasionales testigos, entre desesperación y angustia, llamaron a los servicios de emergencia, que acudieron en cuestión de minutos al lugar. Allí, los paramédicos constataron que el nene ya no presentaba signos vitales. En el lugar trabajó personal del Sease y efectivos de la Comisaría Comunitaria 1ª.Un nene de dos años murió este lunes luego de ser atropellado por una formación del Tren Roca en Florencio Varela. Como consecuencia del accidente, el conductor fue agredido por los vecinos.El menor, que estaba a cargo de su hermana, se escapó de la casa y se dirigió hacia el terraplén del ferrocarril, donde fue embestido por la formación que se dirigía hacia la localidad de Bosques. Luego del accidente, el maquinista fue agredido por los vecinos.Personal de Defensa Civil de Florencio Varela acudió al lugar para asistir al niño, que fue trasladado de urgencia al Hospital El Cruce, de esa localidad, donde fue operado de urgencia, pero no logró sobrevivir.La UFI de Florencio Varela tiene a cargo de la investigación del hecho. Sin embargo, este no es el primer caso que se registra en esta línea ferrocarril. El 14 de agosto pasado, en el mismo ramal, en la estación Bosques, un nene de cinco años fue atropellado por una formación y los vecinos agredieron al maquinista. Como consecuencia de los incidentes, el gremio La Fraternidad había declarado un paro de 24 horas en la Línea Roca.A lo largo del recorrido que hace el ferrocarril en Florencio Varela hay varios asentamientos a los costados de las vías del tren, lo que provoca que los accidentes sean más frecuentes. Además, las estructuras de protección en muchos casos son deficientes o están vandalizadas.