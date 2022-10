Vecinos de Concordia se manifestaron por los hechos de inseguridad

Pasadas las 20 horas del lunes un nutrido grupo de vecinos del barrio 11 y 21 de Septiembre, 320 Viviendas y del San Pantaleón, se manifestaron sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento y Mario Gatto de la ciudad de Concordia, a raíz de los hechos de inseguridad.



“Estamos reclamando más personal para esta zona, si bien sabemos que el personal es poco en la policía, la idea es que podamos ser escuchados por el Jefe Departamental porque tuvimos una reunión el 5 de agosto y todavía no tuvimos una respuesta”, contó Pedro Ozuna, uno de los vecinos de la zona.



Por su parte, Silvia Goya remarcó que “esto es una zona liberada y no damos para más, no podemos esperar a que maten a alguien”. Subrayando que “el detonante de todo fue hoy (lunes), cuando un chico de 12 años estaba dando vueltas en bici y tres delincuentes, que se habían bajado del colectivo, lo apuntaron y le sacaron la bici. Imagínense el peligro y el shock que sufrió”.



Goya resaltó que si bien “fuimos recibidos de muy buena manera por el Subjefe Departamental y nos explicó la situación, entendemos que a la comisaría Séptima toda esta zona le quedo grande, porque a cualquier día y hora nos roban”.



Por último, la integrante de uno de los barrios afectados, indicó que “no solo queremos que se haga cargo la policía si no que también nos escuchen los fiscales, los jueces y los políticos”. Resaltando que “todos ellos fueron invitados y no se acercaron, solo la policía”. (Diario Río Uruguay)