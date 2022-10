Perpetua para hombre que mató a tiros a su expareja e hirió al hijo de ella

Un hombre de 43 años fue condenado a prisión perpetua por asesinar de un escopetazo a su expareja, Sandra Borda, y de herir al hijo de ella, tras una discusión ocurrida en diciembre de 2021 en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.



El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Matanza recayó sobre Pedro Francisco Gasparutti (43), quien fue hallado culpable por los delitos de "homicidio calificado por el vínculo y portación ilegal de arma de fuego, en concurso ideal con homicidio simple en grado de tentativa", en perjuicio de Borda (46) y su hijo de 29 años.



"Por suerte le dieron perpetua. Tenía miedo de que no sea de esa forma y sea una condena simple. Por suerte va a pagar por lo que hizo durante muchos años", expresó en diálogo con Télam Melany Sleman (24), hija de la víctima, minutos después de conocer la sentencia.



En ese sentido, la joven consideró que la pena que recibió Gasparutti es un "alivio" para toda su familia.



"Sabemos que no vamos a recuperar a mi mamá, pero sentimos paz. Ahora queremos estar al tanto de su situación para que no reciba ningún privilegio", indicó Melany sobre el ahora condenado.



Según las fuentes, los jueces Matías Mariano Deane, Eduardo Alberto Sbriz y Gabriela Silvia Rizzuto coincidieron con lo que había solicitado en su alegato el fiscal de juicio Guillermo Bordenave, quien señaló que el imputado era una persona "extremadamente agresiva".



En tanto, la defensa había solicitado que Gasparutti reciba una pena de 10 años con prisión domiciliaria con el argumento de que se encuentra en "malas condiciones de salud".



El debate comenzó el pasado 27 de septiembre y tuvo lugar en las oficinas judiciales de la calle Monseñor Marcon 2623 de la localidad bonaerense de San Justo, donde declararon cinco testigos.



El hecho

Según el requerimiento de elevación a juicio, el hecho que se le imputó a Gasparutti, quien llegó detenido al debate, ocurrió el 31 de diciembre último cuando Borda caminaba junto a dos de sus hijos tras retirarse de una feria por las calles Carlos Casares y Bartolomé de las Casas, en el límite entre Rafael Castillo e Isidro Casanova, partido de La Matanza.



En ese momento apareció un auto Peugeot 504 negro conducido por Gasparutti, quien le pidió a Borda que se acerque al vehículo.



Tras un breve diálogo, el imputado le preguntó a la víctima "¿Y si ahora te mato?", para acto seguido dispararle con una escopeta recortada a la altura del pecho, que le provocó la muerte en el acto.



La misma perdigonada le provocó heridas en el brazo y hombro a uno de los hijos de la víctima, de 29 años, quien debió ser atendido por una ambulancia que, luego, lo trasladó a un hospital de la zona.



Tras ser herido, el joven señaló que el agresor descendió de su vehículo, donde continuó golpeando a la mujer con el caño del arma que portaba y le efectuó un segundo disparo en la cabeza.



En tanto, efectivos de la comisaría 5ta. de San Carlos acudieron al lugar del hecho luego de un llamado al 911 y detuvieron al sospechoso, quien ya había sido reducido por unos vecinos.



Según precisó Melany, su madre mantuvo una relación con Gasparutti durante 10 años, y vivían en la casa de él en el Barrio El Progreso, partido de Lomas de Zamora.



En ese sentido, la joven precisó que la pareja se había separado dos meses antes del hecho ya que el acusado era una persona "obsesiva" que siempre la "insultaba y maltrataba".



"En más de una ocasión la golpeó, pero por temor su madre nunca lo denunció ya que Pedro la tenía amenazada y que en más de una vez le dijo que si lo denunciaba la prendería fuego. Asimismo, la dicente refiere que Pedro era muy controlador y desde que su madre se vino a vivir a San Carlos, Pedro la llamaba todos los días y que conocía todos sus movimientos", indicó la elevación a juicio sobre las declaraciones de Melany, quien concluyó en que el imputado "nunca dio aviso o indicios de lo que iba a hacer".