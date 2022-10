Quedó detenido y está “sospechado” de haber robado a concesionaria de motos

Los hechos



El joven quedó detenido por el delito de” hurto en perjuicio de la empresa All Motors”.Este lunes, “en el marco del legajo judicial por supuesto hurto en perjuicio de la Empresa All Motors Group, una persona de sexo masculino, vinculado a la causa se presentó espontáneamente en Unidad Fiscal La Paz”, indicaEn tanto, “la Fiscal en turno dispuso su detención y fue alojado en esta Jefatura a la espera de exhorto judicial para su traslado a la ciudad de Santa Fe”, se detalló.Recordemos que a mediados de septiembre se conoció que un hombre que trabajaba para una empresa de motos en la ciudad de La Paz, robó uno de los rodados y lo vendió de forma particular. Según se informó, cuando otro empleado realizaba el balance comercial se dio cuenta de que faltaba una moto Honda XR 150 CC. Hizo la denuncia en la Policía y se inició una investigación.La moto fue encontrada estacionada frente a la vivienda de un joven de 28 años, ubicada en calle San Martín. En diálogo con los efectivos, confirmó que se la había comprado a un empleado de la empresa. Indicó que le entregó una moto Honda CG Titán 150 CC., como parte de pago y $300.000.Por tal motivo se ordenó un allanamiento en la casa del vendedor en cuestión, pero no se halló la moto que había sido utilizada como parte de pago. No obstante, en la vivienda de su hermano, de 21 años, se encontró el rodado y su documentación.Anteriormente se había conocido (el 16 de septiembre pasado) que a un trabajador le habían encomendado que traslade un tráiler con siete motos y dinero a la vecina provincia de Santa Fe, desde La Paz. No llegó a destino. Desde la concesionaria hicieron la denuncia.El empleado de una concesionaria de motos ubicada en Avenida Artigas de La Paz, está acusado de robo. El joven de 25 años debía trasladar hasta la provincia de Santa Fe, a bordo de una camioneta marca Volkswagen Saveiro, con tráiler, siete motocicletas de diferentes marcas, modelos y cilindradas y una suma de dinero discriminados en pesos y dólares.Posteriormente, a través de tareas efectuadas por los investigadores, se pudo saber que la camioneta, el tráiler y las motos se encontraban en el estacionamiento de un hipermercado. A raíz de esto, previo tramitar el exhorto judicial, se constituyeron en el comercio, secuestrando los vehículos, además de la suma de dinero, menor a la denunciada como sustraída.