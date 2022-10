Salvaje violación grupal: le fracturaron la pelvis y la tiraron en una avenida

Policiales La joven violada y golpeada había denunciado 28 veces a sus agresores

Antecedentes de acoso y amenazas

Tres sujetos fueron detenidos y otros cuatro sospechosos están en la mira de la Justicia por la salvaje violación grupal a una joven de 25 años ocurrida el pasado 18 de septiembre en Córdoba, donde también le fracturaron la pelvis y le mutilaron la lengua tras arrancarle un piercing.Estaba prácticamente inconsciente, golpeada y presentaba varios cortes y los estudios médicos posteriores revelaron que había sido abusada sexualmente. Pero, además, durante el ataque sexual le fracturaron la pelvis y mutilaron su lengua al arrancarle un piercing.Tras la denuncia de la familia y los datos aportados la Policía detuvo a tres hombres como principales acusados.Los mismos son conocidos del barrio donde viven y eran quienes desde hacía tiempo hostigaban a la joven.De hecho, los parientes de la víctima desde hace cuatro años que presentaron en forma seguida denuncias ante la Justicia por distintos hechos pero no ocurrió nada.La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, Alicia Chirino, maneja con total hermetismo la investigación y decretó el secreto de sumario.El abogado de la familia, Carlos María González Quintana, afirmó que habría al menos cuarto sospechosos más del ataque.En ese aspecto, el letrado precisó que uno aparentemente escapó con destino a Buenos Aires y que ya tendrían localizado y otros tres que son de la misma zona donde vivía la chica.González Quintana reveló que la víctima también sufrió múltiples escoriaciones en las piernas y el torso, producto del arrastre en el pavimento.De acuerdo con las fuentes judiciales, los tres detenidos hasta el momento no declararon y están en proceso de asignar abogados.La familia de la joven denunció que B. era amiga del grupo y habría sido violada por varios de ellos en 2018.Con el del domingo anterior, se trataría de dos abusos sexuales grupales en cuatro años."Lo de esta vez fue casi como una promesa que cumplieron luego de la decisión de nuestra defendida de denunciar lo que le habían hecho e insistir con un pedido de Justicia por lo que le habían hecho", aseguró el abogado.En ese sentido, el letrado señaló que el grupo de sospechosos amenazó con violarla y matarla y que por muy poco casi lo logran.En 2019 comenzaron las advertencias no solamente hacia B., sino también hacia la familia, conformada por los padres de la joven y sus tres hermanos.El abogado reveló que este grupo les quemó la casa, agredió a un miembro de la familia y a ella le juraron que volverían a atacarla."Cumplieron y casi la matan", precisó González Quintana, quien añadió que a ella la golpearon, impidieron que estudiara tranquila y prometieron asesinarla.Los tres detenidos, según trascendió, también participaron del abuso ocurrido en 2018.