Acordaron penas efectivas y condicionales por vender cocaína en Villa Mabel

Tres delitos, tres años de pena

Tres personas imputadas en dos causas por narcomenudeo, acordaron distintas penas en sendos juicios abreviados realizados en la jornada de este viernes en los Tribunales de Paraná. En una de las causas, dos hombres aceptaron ser condenados a cuatro años de prisión y tres años condicional. En la otra, una mujer consintió cumplir tres años de prisión en suspenso por tenencia de drogas, una agresión y un robo.En el primer caso mencionado, se trató de una investigación realizada por la Dirección Toxicología, entre el 3 de mayo y el 31 de julio de 2021, día en que se realizaron los procedimientos en Villa Mabel de Paraná. Los dos detenidos por la actividad delictiva fueron E.A.S. y L.A.M. este último es hermano de un hombre que desde hace un par de décadas es nombrado como uno de los principales narcotraficantes de la zona, aunque nunca cayó por este delito ni fue condenado.Aquella jornada de fines de julio, los sospechosos fueron interceptados en la vía pública y fueron requisado con orden judicial. Tenían en su poder: 15 envoltorios de nailon con cocaína, que arrojó un pesaje total de 8,3 gramos; 15 gramos de marihuana y 45.500 pesos.Estos elementos, sumados a los que se reunieron en la investigación que fue instruida por el fiscal Laureano Dato, llevaron a la imputación de ambos por haber actuado “en convivencia y de común acuerdo”, para la venta de cocaína fraccionada directamente al consumidor. Realizaban esta actividad en inmediaciones del domicilio ubicado en calle Ruperto Pérez pasando Miguel Cané.Los dos quedaron con la imputación por comercio de estupefacientes. Mientras avanzó la causa, las partes negociaron una salida mediante un acuerdo de juicio abreviado. Este fue presentado el viernes por el fiscal Dato y el abogado defensor Claudio Berón al juez de Garantías. Consistió en que E.A.S. cumpla la pena de cuatro años de prisión efectiva por dicho delito, y L.A.M. de tres años de prisión condicional por su participación secundaria en el mismo.Además, Berón solicitó que el primero cumpla la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario por diversas razones. El juez pasó a analizar el legajo y resolverá la semana que viene.En la segunda causa mencionada se encuentra imputada y ahora condenada una joven de 29 años, T.R. Estaba acusada de narcomenudeo, en el marco de una causa con otros imputados por la actividad ilícita en la zona de Villa Yatay, de Paraná.El primer hecho que le endilgaron a la mujer ocurrió el 23 de abril de 2022, aproximadamente las 21.25, cuando personal de la Dirección Toxicología de la Policía provincial allanó la casa en calle Sudamérica, entre Pringles y Don Bosco. Allí estaba la joven que tenía en su poder, arriba de un freezer, dos balanzas digitales de precisión, junto a un envoltorio de nailon verde el cual contenía 27 gramos de marihuana y una riñonera con otros 13 gramos del mismo vegetal.Además, secuestraron en la casa una pistola calibre 22 corto, de la cual la mujer no contaba con la condición de legítima usuaria que la habilite a la tenencia o portación.Por otro lado, el 8 de pasado, aproximadamente las 19, T.R. atacó con un cuchillo a una mujer que caminaba por calle 3 de febrero antes de Toscanini de Paraná. Ambas discutieron por problemas personales, y la acusada le asestó una puñalada en la pierna derecha. Le provocó una herida que no resultó grave.Por último, el pasado 2 de agosto, T.R. junto a dos mujeres más y un hombre, le robaron el celular a una chica de 14 años que estaba en la puerta de la escuela Mariano Moreno, en calle Corrientes y Moreno.El viernes fue presentado el pedido de juicio abreviado por la fiscal Mercedes Nin y el defensor Claudio Berón al juez de Garantías Mauricio Mayer. Las partes llegaron al acuerdo de que la mujer sea condenada a tres años de prisión condicional por los delitos de Tenencia simple de estupefacientes, Tenencia ilegal de arma de fuego, Lesiones leves y Robo simple.Al finalizar la audiencia, el juez homologó el acuerdo y próximamente dictará la sentencia. Además de dicha pena, la joven deberá cumplir con ciertas reglas de conducta y realizar trabajos no remunerados por 96 en el establecimiento que la Oficina de Medios Alternativos disponga.