Le desfiguraron el rostro a golpes para robarle: "Me golpeó sin asco"

Policiales Agredió a una mujer para robarle la bicicleta y fue detenido

Melanie tiene 22 años y regresaba en bicicleta con su grupo de amistades luego de haber compartido una cena en el Parque en Gualeguaychú. Se trasladaban por calle Bolívar y al llegar a Avenida Parque continúa sola para doblar luego en General Paz hacia su casa.En el trayecto vio a una persona caminando, de contextura muy delgada y que sintió que comenzaba a correr cuando ella aminoró su marcha.La joven contó que “venia despacio porque tenía un pantalón ancho que se me enredaba en la cadena, el hombre iba caminando y cuando doblo por General Paz para el lado de San Martin el hombre se apura me alcanza y empieza a golpearme para que suelte la bicicleta, yo gritaba para que escuchen los vecinos pero en la última trompada que me pego fuerte en la cara me la terminó sacando y huyó del lugar. Al rato salió un vecino que me ayudó, llamo a la policía y luego a mi mamá. Tengo 22 años y nunca me había pasado de sufrir un robo tan violento”, dice Melanie.La víctima contó también que publicó lo sucedido en las redes sociales, dejando su número de teléfono por si alguien sabía algo y contó que “me llamó un hombre, me pidió datos de la bicicleta y me dio una dirección. Cuando fuimos era mi bicicleta y solo me dijo que su hijo la había llevado ahí, aparentemente algo relacionado a las drogas o no se. La policía tiene los datos, así que ellos sabrán que hacer”, expresó y agregó que “esa noche del robo cuando la policía llegó al lugar creían que se trataba de un sujeto que antes había atacado y golpeado a otra chica para robarle el celular y que buscaba una bicicleta para huir rápido de la zona”.Desde Jefatura de Policía se informó que el sujeto fue identificado y detenido, a la vez que se realizó un allanamiento en República Oriental al 500 donde se secuestraron elementos de interés para la causa. (Radio Máxima)