Crimen de joven arrojado en basural: "Entre los detenidos está quien disparó"

Avanza la investigación del crimen de Daniel Pérez, el hombre que fue torturado, asesinado de un disparo en la cabeza y cuyo cuerpo, fue hallado quemado, este fin de semana, en un basural de la zona noroeste de la ciudad de Concordia.Por el momento hay tres personas detenidas. Se trata de Gustavo Godoy, de 22 años, Francisco Gómez, de 26 años, y Abel Berón, de 33 años.Al respecto, el fiscal de la causa, Martín Nuñez, expresó aque “las detenciones obedecen a actos de entorpecimiento que sucedieron en la investigación. Eso ameritó a que estas personas quedaran detenidas, ya que es necesario proteger la investigación. Son personas que tienen participación en el hecho”.“Creo que estamos ante los presuntos autores del crimen. No obstante, la investigación no está concluida. Por supuesto que aún puede haber algún giro en la investigación si hay prueba que diga lo contrario. No puedo seguir investigando si hay gente destruyendo las pruebas. El hecho de sacar el cuerpo, llevarlo a un descampado y quemarlo es destruir evidencia. Modificar la escena del crimen también. Estuvimos buscando cámaras de seguridad, algunas estaban borradas”, remarcó.Ratificó que “de momento no hay otras personas sospechadas, pero como la investigación continua no se descartan más detenciones”.“Entiendo que entre los tres detenidos está quien disparó. El motivo del crimen aún no está claro, lo estamos investigando. Surgieron versiones, pero son solo rumores, no se descarta ninguna posibilidad, pero hay cosas que no están probadas”, dijo.“No está probado si hubo un tinte mafioso, son cosas que surgen de comentarios, pero no está comprobado que Pérez haya sido torturado. Eso no surgió de la autopsia. Tampoco está descartado, porque el cuerpo estaba quemado”, señaló.Confirmó que “el arma con la que cometieron el crimen no se halló aún”.