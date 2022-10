Robaron millonaria cifra en dólares a familia en una colonia rural de Corrientes

El testimonio

El atraco ocurrió en el anochecer de este jueves, en la zona rural de Colonia San Andrés, ubicada a 5 kilómetros al norte de la localidad correntina de Mocoretá. Tres integrantes de una familia fueron reducidos y atados por tres delincuentes que se llevaron una cifra millonaria en dólares, la cual, las autoridades policiales aún no pueden precisar.El grupo familiar es de Fabio Lovatto, un reconocido productor citrícola correntino y presidente de la Cooperativa de Transformación, Industrialización y Comercialización Citrícola de Mocoretá. El hombre se encontraba en Monte Caseros y cuando regresó a su domicilio en la colonia, encontró a sus familiares atados en una habitación y la casa revuelta.Policías de la localidad investigan el hecho en una comuna donde se renovó toda la cúpula policial hace un mes tras luego de muchas quejas por parte de comerciantes y productores de toda la zona.“Es un hecho que no le deseamos a nadie, es de mucha angustia”, expresó Lovatto sobre el hecho delictivo que se realizó entre las 19: 30 y 20 horas aproximadamente, cuando su papá, suegro e hijo fueron interceptados en la quinta y trasladados a punta de pistola “incluso dispararon al aire” -dijo- hasta el domicilio donde se encontraba su esposa, suegra y dos de sus hijos.A las 21 horas, cuando Lovatto llegó junto a una hija desde Mocoretá, se encontró con la familia encerrada en una habitación.Los sujeto “pedían dinero. ¿Dónde está la plata?, decían. Se llevaron todo lo que tenía. No me dejaron ni para un kilo de yerba. Lo que se tiene de ahorro. También lo de mi viejo, jubilado, sus ahorros, un arma y hasta un paquete de cigarrillos. Esto no es nada al boleo. Es una banda muy bien organizada”, relató.“A mi señora le decían ‘el juez nos mandó’ y ‘no llamen a la policía porque no sirven para nada’. También ‘no llamen al jefe’ por mí. porque ‘lo vamos a hacer boleta’”, repasó sobre lo transmitido por las víctimas del atraco.“Lamentablemente nos están ganando los malos. Esto no pueden seguir así. Nadie agarra a nadie. No tenemos Justicia. La Justicia no actúa. Somos presas de cualquiera. Todos se van de la colonia por el tema de inseguridad”, agregó quien presidente la Cooperativa de Transformación, Industrialización y Comercialización Citrícola de Mocoretá.Recordó que en un año hubo tres robos en esa zona: “Las familias Albe, Ayala y nosotros. En un año, tres veces. No tenemos ninguna clase de justicia. Nunca se esclareció un hecho”, dijo según publicóEn la casa de Lovatto hay cámaras de seguridad. Los delincuentes, encapuchados, quedaron registrados. “Estoy esperando que la Justicia actúe. Porque desde lo privado tenemos identificado a un sospechoso. En las boca calles están las cámaras, coincide el vehículo y la persona que estuvo en mi casa”, afirmó Lovatto sobre los malvivientes que “es gente de la zona”, acotó.Por otra parte, Lovatto expuso que la Policía llegó una hora más tarde. “Llamé cuando llegué, a las 21 horas y no me atendieron el teléfono. Llamo a otra persona que les avisó. La Policía llegó a las 22, una hora después. Mi hermana llegó a los 10 minutos. Es lamentable. No estoy en contra, porque son laburantes como nosotros”, afirmó.Agradeció “el apoyo de la gente. Hay mucha gente más buena que mala en la región, pero “lamentablemente nos están ganando los malos”, remarcó Lovatto.