Imputaron a chofer del colectivo accidentado que transportaba hinchas de Boca

Las causas del accidente



Oscar Sívori, titular de la Unidad Fiscal de San Martín, en Mendoza, imputó este jueves por "homicidio culposo en concurso con lesiones culposas graves y leves" a Alberto Escobar, chofer del micro que volcó el miércoles en esa provincia cuando trasladaba a hinchas de Boca, accidente en el cual murió una mujer y varios pasajeros resultaron heridos.Los hinchas "xeneizes" viajaban para presenciar el partido entre Boca y Quilmes, que jugaron la noche del miércoles en el estadio Malvinas Argentinas por los cuartos de final de la Copa Argentina.El micro pertenece a la empresa New Tours SRL, y Escobar permanecía detenido en la comisaría 12da. en averiguación del siniestro vial.La mujer que falleció fue identificada como Paola Emilce Fleitas, de 32 años, domiciliada en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, socia de Boca Juniors. El club de la Ribera lamentó su deceso y se puso a disposición de la familia.Las autoridades sanitarias provinciales informaron en tanto que aún quedaban seis personas hospitalizadas, pero sin mayor gravedad.El accidente se produjo sobre la Ruta Nacional 7, a 40 kilómetros de la capital mendocina, frente al autódromo de la ciudad de San Martín. Según los primeros informes, habría reventado un neumático del micro y el chofer no pudo controlar el vehículo.Sobre las causas del accidente, el fiscal Sívori, en declaraciones a Canal 7 de Mendoza, remarcó que "hay sospechas" pero que la causa final la va "a arrojar la pericia" que derive del trabajo que realizó la policía científica en el lugar para poder determinar "qué es lo que produjo que el neumático izquierdo del colectivo haya reventado" y fuera la presunta causa de que el chofer perdiera el control del micro.El funcionario judicial confirmó que "no existió intervención de un tercero" sobre la mecánica del siniestro vial y explicó que el colectivo "se cruzó de carril y volcó en el lateral de la otra vía".En tanto, el chofer del colectivo quedó aprehendido y demorado en la comisaría 12da. en averiguación del siniestro vial.