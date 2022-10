Los neumáticos chinos secuestrados en puesto caminero iban a Paraná y Crespo

Policiales Secuestraron neumáticos importados en el Puesto Caminero del Túnel

Incautaron una carga de neumáticos chinos que eran trasladada en un camión sin la documentación correspondiente y avales aduaneros; fue este miércoles durante un control de personal de Seguridad Vial del puesto caminero del Túnel Subfluvial, en Paraná.“En el control a un camión de carga, al verificar la documentación, llamó la atención algunos detalles de la misma y se le dio intervención al área específica de Aduana en Paraná, por una cuestión de jurisdicción y de competencia”, comunicó ael subjefe del puesto caminero del Túnel Subfluvial, Lisandro Moreyra.“Se trató de 14 neumáticos que iban como paquetería a distintos puntos de entrega, pero se procedió a hacer la interdicción de toda la carga”, informó el funcionario policial. Según confirmó, “el camión había salido de Buenos Aires, hizo una parada en Santa Fe y venía a la provincia de Entre Ríos, puntualmente a Paraná y Crespo; posteriormente regresaba a Buenos Aires”.“El servicio de transporte traslada la paquetería; el transportista recibe la carga y no verifica la procedencia, por eso se le da especial intervención a personal de Aduana para el procedimiento y después se investiga para establecer el origen de la mercadería”, explicó el subcomisario.Los neumáticos son por estos días no sólo un objeto de interés para quienes delinquen, sino que también son protagonistas de operatorias ilegales. La alta demanda y las complicaciones para generar stock, favorece las acciones ilícitas. “Dependiendo los conflictos que existan, en eso se enfocan los controles”, indicó el funcionario policial.“Los controles de alcoholemia son constantes y en horarios rotativos, con un halómetro”, comunicó el subjefe del puesto caminero del Túnel Subfluvial. Y agregó: “Se hacen, en promedio, entre 700 y 800 controles diarios, de los cuales, los positivos son los menos”.“En un día puede haber cinco positivos o ninguno, gracias a que los conductores tomaron conciencia de que no deben conducir luego de haber ingerido alcohol”, ponderó el subcomisario.