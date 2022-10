Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en calle Du Gratty, esquina Simón Bolívar. Según supo Elonce, se produjo una disputa entre dos bandos y se efectuaron seis disparos contra el centro comunitario El Morro.Una vecina, brindó detalles aque de lo sucedió: “se escucharon seis disparos. En ese momento, los chicos se habían ido hasta la placita y por suerte no estaban en el centro, porque las ventanas estaban abiertas y dispararon ahí”.Según comentó, la disputa “se dio entre vecinos de otros barrios. Desconozco el problema que tenían y por qué dispararon contra el centro comunitario. Había mucha gente en ese momento y no sabíamos que hacer”.“Es la primera vez que pasa algo de estas características. Quedamos con mucho miedo porque hay muchos niños y no queremos que le pasa anda”, finalizó.Hasta el momento no hay detenido y la policía trabaja para esclarecer el hecho.