Policía habría extorsionado a narcos haciéndose pasar por agente de inteligencia

Policiales Separaron de sus funciones a policías entrerrianos implicados en venta de drogas

Los tres funcionarios policiales detenidos el sábado en el megaoperativo por supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes en Entre Ríos, fueron trasladados a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. El ex director de Toxicología se hacía pasar por un trabajador de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y extorsionaba a los vendedores de droga con difundir información. Se investiga si cobraba dinero. Se trata de una causa unificada instruida por la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay y el Departamento Toxicología de la Policía de Entre Ríos.La Justicia dispuso la detención de los efectivos policiales en la cárcel de Concordia, pero por "falta de cupo" debieron ser alojados en el penal de Gualeguaychú. Además, tres mujeres fueron trasladadas a la Unidad Penal N° 6 de Paraná, y una menor quedó demorada en la División Minoridad de Concordia.Jesús Arce, ex jefe de la División Toxicología de la Policía de Concordia, trabajó en 2011, durante dos años, en la Delegación de Toxicología de Concordia y se encontraba cumpliendo funciones como oficial de servicio en la Comisaría Octava de Gualeguaychú desde hacía cuatro meses. Los otros dos efectivos policiales prestaban servicios en la Comisaría Primera y Tercera de Concepción del Uruguay, como oficiales y suboficiales de la Policía de Entre Ríos.Se investiga si el ex director de Toxicología de Concordia mantuvo contactos con diferentes personas sindicadas en la venta de droga. El funcionario policial se hacía pasar como agente de la AFI, con otro nombre y apellido, para extorsionar a los presuntos vendedores ya que tenía información de la investigación que se estaba llevando adelante. Incluso trascendió que les solicitaba dinero y ahora la Justicia intenta corroborar si cobró por ello, publicó Uno.“Estarían vinculados con personas que venden estupefacientes y sólo se le secuestraron celulares, que van a ser peritados para determinar la responsabilidad de cada uno”, habían indicado desde la fuerza de seguridad.Los 29 allanamientos comenzaron el viernes por la noche y culminaron este sábado en horas del mediodía. Fueron realizados en forma conjunto por personal de la Policía de Entre Ríos, Dirección Toxicología, Divisiones Toxicología dependientes de Jefaturas Departamentales C. del Uruguay, Nogoyá, Colón, Concordia, Rosario de Tala, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas, con sus correspondientes Grupos Especiales, y Grupo Especial C.O.E. y G.I.A. dependientes de Dirección Operaciones y Seguridad y personal de distintas áreas de la Prefectura Naval Argentina.El megaoperativo incluyó requisas personales, vehiculares y allanamientos de diferentes domicilios y residencias, tanto particulares como comerciales.