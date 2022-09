Ingresó a dos viviendas, robó solo en una y se escapó por los tapiales en Paraná

Se registró un robo en la capital entrerriana durante el fin de semana. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en inmediaciones de la calle Ovidio Lagos, cerca del Club Atlético Instituto, cuando un malviviente ingresó a dos viviendas y se llevó un par de zapatillas.dialogó con uno del damnificado que explicó que sucedió: “Entraron a la casa de un vecino, le revisaron la moto, intentaron abrir la puerta de su casa y como no pudo y no encontró nada, se cruzó a mi casa”.Seguidamente, comentó que “en mi vivienda encontró solamente unas zapatillas. El chico se fue como si no hubiera hecho nada”.Personal policial de Comisaria Tercera trabaja en el hecho. “Estamos analizando las imágenes aportadas a la Fiscalía para poder individualizar a la persona y continuar con los procedimientos”, indicaron a