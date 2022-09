Impresionante video: móviles policiales chocaron e hicieron caer a motociclistas

Ocurrió en Villa Gobernador Galvez, en colectora de autopista. pic.twitter.com/cdXkusBKOB — Alberto Furfari (@albertofurfari) September 26, 2022

Un video que trascendió en las redes sociales muestra a tres patrulleros de la Policía de la provincia de Santa Fe volteando a motociclistas que circulaban por la Ruta Nacional 9, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. La intención de los oficiales habría sido evitar carreras ilegales, por lo que realizaron esas riesgosas maniobras que pusieron en peligro no solo la vida de los conductores de las motos, sino de terceros. De milagro, no hubo heridos.El hecho se dio el fin de semana pasado y fue filmado desde un auto particular, cuyos integrantes se sorprendían ante la actitud de los policías. Mientras uno de ellos aplaudía las maniobras, la otra persona indicaba que había que tener cuidado.En las imágenes se puede ver cómo los patrulleros se tiran encima de los motociclistas y voltean sus vehículos.Al menos tres patrulleros se ven en el video que difundióy son dos los motociclistas caídos al asfalto tras el impacto del móvil policial. Según se informó, el hecho ocurrió en la colectora de la autopista a Buenos Aires, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.En ese lugar suelen reunirse jóvenes motociclistas convocados por las redes sociales para realizar trucos con sus rodadas y también a correr picadas en horario diurno y con presencia de personas al costado del camino viendo el accionar de los motociclistas.La reacción de quienes filmaron las preocupantes imágenes se replicó en las redes sociales. Algunos de los usuarios expresaban su enojo e indignación por la falta de responsabilidad de quienes deben trabajar para proteger a los ciudadanos y exigían que los motociclistas fueran, en todo caso, detenidos.

Otros aplaudían a los policías que voltearon las motos sin medir consecuencias. Según argumentaban, todos los fines de semana hay picadas clandestinas en la zona lo que es peligroso para los vecinos del lugar.La policía de Santa Fe aún no se ha expedido sobre qué medidas tomará para con el personal policial que manejaba las patrullas.