Siguen los robos a mano armada en la zona de Zárate – Brazo Largo

Cada vez son más las personas que son víctimas de asaltos mientras circulan por la zona del complejo Zárate – Brazo Largo. Días pasados, se conocieron los hechos que sufrieron Celina Taffarel , folclorista de la localidad de Larroque y también familiares de la actriz Verónica Vieyra Ahora, el gualeguaychuense Manuel Fernández contó que su hermano y su tío viajaban a Buenos Aires y se detuvieron un minuto al costado de la ruta 12, en la zona de la Isla Talavera para hacer sus necesidades y en ese momento fueron sorprendidos por sujetos armados que los desvalijaron. Al tío le pegaron un culatazo en la cabeza.“Fue entre las 10 y las 10:30; ellos. Yo creo que están al acecho, porque he escuchado otros casos que esperan que la gente pare. Ellos tuvieron la suerte de que no les robaran la camioneta”, indicó.Manuel contó que a su hermano y su tíoa su tío pero que no pasó a mayores.Según indicó, el hecho se registró “y después retornaron pero no encontraron nada. Ellos no llegaron a escuchar si estaban en un vehículo. Hasta el momento, no hubo ninguna novedad”. (Radio Máxima)