El dueño del perro que mató a la niña será imputado por homicidio culposo

El dueño del perro que mató a la niña de 10 años en la localidad correntina de Paso de los Libres será imputado por homicidio culposo. El miércoles la Justicia determinará la imputación y las medidas preventivas. El joven estuvo prófugo por dos días.El fiscal Mauro Casco confirmó avances del caso para el muchacho de 20 años, dueño del perro que mató a una niña en el barrio Las Tablitas de la mencionada localidad. “Tengo tres días para contarle el hecho al imputado”, contó al diarioel funcionario judicial.Según indicó, la carátula hasta el momento es “homicidio culposo” y será formalizada como imputación el miércoles ante el juez de Instrucción, Gabriel Aldas.. Hay que tener en cuenta después otras cosas como agravante o atenuante para ver qué se le puede imponer a él”, mencionó.Según indicó, entre las medidas hay dos posibilidades.El joven, que era un pariente lejano de la niña, había estado prófugo durante dos días. “Pero por más que se haya presentado voluntariamente él estuvo dos días prófugo, sin saberse dónde estaba. Eso me da una presunción de que si se escapó una vez, podría hacerlo de nuevo”, mencionó con respecto a su detención firmada por la jueza de turno Marta Legarreta.Sobre si la familia se presentará como querellante, el fiscal sostuvo que no conoce la realidad y hasta el momento preservará unos días más para tomar testimonios. “Con el padre crucé palabras el día del hecho, pero omití toda pregunta jurídica. Fue más estar ahí para acompañarlo, presentarme y darle ánimos”, indicó.El ataque ocurrió el viernes por la tarde. Sin embargo, con el correr de los días se obtuvieron más detalles. “En primer lugar, un joven intentó separar al perro de la niña, pero no lo logró. Después una chica intentó hacerlo con un hacha, pero con tanta mala suerte que logró lastimar al chico en la mano. Después vino un tercer muchacho y en definitiva le da un hachazo en la cabeza y es quien logra trasladar a la nena al hospital”, mencionó Casco al programa Corrientes en el Aire de Radio Continental, conducido por María Mercedes Vázquez.Fue este último joven quien llevó en brazos y corriendo a la niña al hospital más cercano. Sobre el perro indicó que faltan los resultados de la pericia veterinaria. “Es un pitbull, mestizo. Falta la pericia veterinaria, pero ya al haber visto al perro puedo decir que es una cruza”, indicó.En lo que respecta al joven dueño del animal, mencionó que se presentó por su cuenta en la Comisaría Tercera de Paso de los Libres. “Él se presentó espontáneamente, de acuerdo con lo que me dijo la Policía no manifestó nada de relevancia ese día”, contó.. “Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires sí tienen. Pero más allá de la ley, lo que considero importante es la responsabilidad individual de los dueños frente a esto. Es necesario asumir las consecuencias”, cerró el fiscal.