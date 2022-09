Encontraron fallecida a una nena de 11 años que había escapado de su casa

Una niña de 11 años que era intensamente buscada en la provincia de Río Negro, fue hallada sin vida por la Policía. Investigan la causa de su muerte.Se trata de Morena Prado, quien se había escapado de su casa ubicada en la localidad de Cinco Saltos durante la tarde del pasado sábado. Fue la última vez que la vieron: según explicó Sol, su mamá, la menor había huido en dirección al bosque.La noticia sobre su muerte se conoció cerca de la medianoche del domingo luego de que un grupo de agentes se dirigiera a la Usina Eléctrica de la mencionada ciudad rionegrina tras ser alertados sobre la presencia de un cuerpo en el lugar.Fue uno de los operarios del sector quien llamó a la policía y relató que había encontrado el cadáver a través de las cámaras de seguridad. En consecuencia, se desplegó una unidad de efectivos policiales que arribaron al lugar rápidamente.Apenas unos minutos después de llegar, se constató la presencia de un cuerpo sin vida y se confirmó que se trataba de Prado, a quien llevaban varias horas buscándola en el marco de un intenso operativo.Aún no trascendió la causa de su fallecimiento, aunque especialistas analizan si falleció producto de caer en la aguas del canal de riego.En este sentido, las autoridades remarcaron que el caso se encuentra bajo investigación y que los restos fueron trasladados a la morgue de General Roca.La denuncia de la desaparición de la niña la había realizado su madre quien se acercó a la comisaría de la zona el domingo por la tarde y explicó que su hija había escapado de la vivienda. La búsqueda comenzó de inmediato."Se escapó por la calle Paraná al 665, cualquier dato es de mucha ayuda, iba para el bosque no supimos más nada", publicó en las redes sociales desesperada su madre Sol Morales.Asimismo, había remarcado que Morena estaba bajo tratamiento médico psiquiátrico y sufría desorientación."No sabe leer, apenas se orienta, llevamos 3 horas buscando con la policía y no la encontramos. Se escapó. La última vez que la vimos iba para el bosque, no supimos más nada de ella. Vestía pantalón blanco con dibujos marrones y remera Azul manga larga y detalles en dorado", escribió Sol Morales en Facebook pidiendo ayuda para encontrar a su hija.Tras conocerse la triste noticia de su muerte, Sol Morales se expresó a través de las redes sociales donde compartió su dolor por la muerte de su hija.“Mi niña tanto que la luchamos juntas. Me dejaste sola”, escribió su mamá junto a una foto de ellas juntas andando en moto.