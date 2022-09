Detuvieron a Dylan Cantero, hijo de uno de los primeros jefes de “Los Monos”

Foto: Clarín

Cinco meses atrás, Ariel Máximo Cantero padre volvió a prisión bajo sospecha como líder de una amplia red delictiva en Rosario. Este lunes, la Justicia provincial ordenó la captura de Dylan, uno de los hijos del "Viejo", a partir de una investigación que comanda la Fiscalía de Homicidios e involucra al heredero de uno de los primeros jefes de la banda narco Los Monos.





El joven de 18 años fue capturado a primera hora de este lunes durante un operativo con más de 40 allanamientos en la ciudad. Lo identificaron cerca del cruce de Avellaneda y Lamadrid, no muy lejos del sitio donde su padre vivía junto a su pareja actual, al sur de los barrios Alvear y Vía Honda.



Fuentes policiales informaron que Gendarmería Nacional colaboró con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Santa Fe y otras fuerzas provinciales como las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). En total detuvieron a 11 personas. Otras diez ya están privadas de su libertad por otras causas y también serán imputadas en los próximos días.



Según voceros vinculados al operativo, Dylan Cantero trató de escapar por los techos cuando la policía fue a buscarlo. Una vez que lo apresaron, le secuestraron un arma de fuego larga.



El procedimiento que se puso en marcha a la madrugada surgió de la investigación sobre la ejecución mafiosa de un muchacho de 23 años años oriundo de barrio Tablada. Ulises Urquiza Gamarra fue asesinado la noche del miércoles 23 de febrero sobre San Francisco Solano al 2500, donde lo acribillaron mientras estaba al volante de su Volkswagen Fox.



Después del arresto no trascendieron indicios sobre el papel que pudo tener el hijo del "Viejo" en la emboscada perpetrada hace siete meses. Lo cierto es que su captura la pidió la fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, y se prevé que lo imputen como parte de una asociación ilícita conectada con ese crimen. El crimen de Ulises Urquiza Gamarra Hasta el momento no se reportaron acusaciones formales por la muerte de Urquiza Gamarra. El día que lo mataron, el conductor llevaba 24 mil dólares a bordo del auto, pero los atacantes dejaron los billetes estadounidenses junto con otros 23.000 pesos en efectivo.



El operativo realizado este lunes incluyó diferentes domicilios de La Granada y Las Flores. Las fuerzas de seguridad también hicieron allanamientos en el barrio Plata en el sudoeste de la ciudad. En primera instancia secuestraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y drogas.



Dylan Cantero estuvo detenido al menos hasta principios de junio, cuando la Cámara de Apelaciones de Rosario rechazó un pedido para liberarlo. Por entonces en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que aún no había alcanzado la mayoría de edad.



El sábado 27 de marzo de 2021, lo arrestaron durante un operativo de control en el cruce de Moreno y Khantuta. Durante el procedimiento detrás del casino City Center lo interceptaron a bordo de un auto en el que viajaban cuatro jóvenes más.



En el interior hallaron un arma de fuego, 280.000 pesos y 700 dólares. La denuncia quedó en manos de la Justicia de Menores y después de su liberación fue demorado en otras oportunidades.



Fuente: Clarín.