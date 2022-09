Le prendió fuego el auto a su ex porque no quería hablar con ella

Una mujer prendió fuego el auto del padre de su hija porque él se había negado a hablar con ella. Rocío Aylen fue hasta la casa de su ex pareja y con su hija de tres años procedió a incendiar el vehículo que estaba estacionado en la calle.



Ocurrió en la mañana de este domingo en una vivienda de la localidad bonaerense. Según informó Todo Noticias, la pareja había terminado la relación hace poco tiempo, pero querían intentarlo otra vez.



Sin embargo, las cosas no se dieron como esperaban. Antes de llegar a la casa de la víctima, Rocío le había enviado varios mensajes a través de WhatsApp. Como el joven estaba negado a hablar con ella, la mujer lo amenazó y le dijo que se iba a vengar.



A los pocos minutos llegó hasta la puerta de la casa con su hija en brazos y le pidió al joven que saliera a conversar, pero este se volvió a negar. “Si no bajas te voy a prender fuego el auto”, amenazó una vez más la mujer.



El hombre no salió y la joven madre decidió rociar con combustible el Volkswagen Gol que estaba estacionado en la puerta y le tiró un cigarrillo encendido. Como eso no fue suficiente para concretar el ataque, agarró un encendedor y finalmente lo incendió.



La destrucción fue total, en las imágenes compartidas por los vecinos, se puede observar el auto prendido fuego. Posteriormente, el hombre realizó la denuncia y la causa fue caratulada como “daños”.



No obstante, la Policía intenta reconstruir el momento del ataque y el camino que hizo la mujer al irse del lugar para poder caratular la causa con una imputación mayor.