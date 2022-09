Hicieron allanamientos por el crimen del joven torturado y arrojado en basural

Durante la mañana de este lunes, personal policial llevó a cabo allanamientos en dos ubicaciones, relacionados al crimen de Daniel Pérez, quien fue hallado este domingo, en un descampado de la zona noroeste de la ciudad. El cuerpo presentaba una herida de arma de fuego y tenía signos de haber sido torturado.El fiscal a cargo de la causa brindó las primeras precisiones sobre la investigación y reveló los resultados de la autopsia. Nuñez dijo que actualmente “hay elementos, pero hay que peritar teléfonos y otras cosas que se han encontrado, para ver si tienen vínculo con la causa que se investiga”.Por otro lado, el fiscal se refirió a la autopsia del cuerpo y destacó que “arrojó que el joven murió de un disparo de arma de fuego en la cabeza”.Las pericias están centradas en un VW Gol y también se requisó el interior de la casa.Según fuentes consultadas por, Pérez estuvo viernes y sábado en la vivienda, que sería propiedad de un locutor, aunque no se sabe qué tipo de vinculación tenía con el "Moncho" Pérez, ajusticiado con un disparo en la cabeza.Al respecto, el dueño de la vivienda, Carlos Gómez, explicó aque, esta mañana, personal policial “vino por el tema del muchacho que encontraron quemado”, debido a que “el viernes a la tarde había venido a que le hagan un service a su moto, porque mi hijo tiene un taller”.No obstante, aclaró que “la moto no está acá, porque él la iba a traer el sábado”, pero “al otro día no apareció más y después vimos que se había perdido”.