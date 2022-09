Hallaron un cohete militar de 70 centímetros en un barrio de Paraná

Encontraron un cohete militar de unos 70 centímetros de largo, en Puerto Sánchez de Paraná. El hallazgo se dio este domingo por la tarde en zona de barrancas, en una chatarrería que funcionaría en el barrio.



Según se supo, un vecino había encontrado un artefacto entre la basura en zona de barrancas, donde hay desechos de todo tipo y por ese motivo se dio intervención a personal policial del 911.



Al llegar al lugar, los uniformados dialogaron con un hombre de 46 años, quien dijo que un vecino, mayor de edad, fue el que había localizado un "misil”. Rápidamente, se le dio intervención a personal de la Brigada de Explosivos de la División Bomberos Zapadores.



El misil fue secuestrado, a fines de realizar las pericias y poder continuar con la investigación sobre el origen del mismo.



El comisario Pedro González, describió al artefacto como un "misil o cohete de ejercicio de la Fuerza Aérea". Además, detalló que “podría tener alguna carga propulsura, pero no explosiva", informó.

"Seguramente esté repintado porque no tiene ninguna inscripción que detalle el modelo y a quién pertenece", dijo González.



El cohete estaría desactivado y no tendría material explosivo en su interior. No obstante, desde la Unidad Fiscal de Atención Primaria, la fiscal Jimena Ballesteros dispuso que sea secuestrado y trasladado para su estudio. (Uno)