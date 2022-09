Rechazaron el sobreseimiento de Nicolás Pachelo por la muerte de su padre

Los argumentos de los fiscales

, informaron hoy fuentes judiciales.Así lo resolvió el juez de Garantías 5 tigrense, Diego Martínez, quien señaló que ante la solicitud del Ministerio Público de San Isidro para reabrir el expediente por el deceso de Roberto Pachelo (51) se debe investigar si existió la comisión de un delito.Los defensores de Nicolás Pachelo (46), Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, habían solicitado el sobreseimiento definitivo del vecino de María Marta."Se ha procedido a la reapertura de esta investigación ya que el Ministerio Público Fiscal ofreció la realización de medidas de prueba tendiente a demostrar la posible comisión de un hecho ilícito que modificaría el temperamento provisorio en cuanto a la muerte de la víctima Roberto Luis Pachelo y que se encuentra pendiente de resolución", indicó el juez Martínez en su fallo, al que accedióFuentes judiciales indicaron aque la causa en la queen su casa del partido bonaerense de Pilar, fue cerrada provisoriamente por el entonces juez en lo Criminal y Correccional 11 de San isidro, Marcelo García Helguera, que no halló elementos para presumir la existencia de un delito.En su resolución del 12 de febrero de 1996, el juez García Helguera dictó el "sobreseimiento provisorio" de la causa "a la espera de nuevas probanzas que produzcan su reapertura".Por su parte, los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, a cargo de la acusación a Nicolás Pachelo en el juicio por el crimen de María Marta, solicitaron que el imputado sea investigado como presunto autor del homicidio de su padre, y el juez Martínez hizo lugar al requerimiento.Según las fuentes, la decisión del magistrado se basó en que existen nuevos elementos probatorios que vincularían a Pachelo hijo como autor del crimen de su padre, los cuales fueron incluidos por los funcionarios judiciales mediante las declaraciones de testigos en el marco del juicio por el asesinato de la socióloga, cometido en octubre de 2002.Estos testigos son Jacqueline Barbará, viuda de Pachelo padre; Hernán Coudeau, hijo de Barbará, que se crió con los Pachelo; Dionisio Simón, amigo y socio de Roberto Pachelo en la tosquera de Pilar, y Francisco Pachelo, hermano menor de Nicolás.A su vez, el juez Martínez dispuso que luego de recibir las actas y filmaciones correspondientes a las audiencias en las cuales participaron, se les tome declaración testimonial a las personas nombradas y a Rodolfo y Agustín Pachelo, hermano e hijo de Roberto; a Daniel Alberto Casanova, empleado de la tosquera; a Sebastián Coudeau, hermanastro de Nicolás Pachelo; y a Mariano Maggi, dueño de una concesionaria de autos que dijo haber sido amenazado por el exvecino de El Carmel.Los representantes del Ministerio Público indicaron que"En los lineamientos de la acusación, la Fiscalía dijo que iba a quedar expuesta la íntima ligazón entre Nicolás Pachelo y la muerte de su padre Roberto Pachelo", expresó el fiscal Ferrari en la audiencia en la que adelantó la presentación del Ministerio Público y aclaró que "la acción penal se encuentra plenamente vigente, inclusive hasta el 2030".En su solicitud ante el juez Martínez, los fiscales mencionaron la declaración que brindó el testigo Maggi, quien aseguró que Nicolás Pachelo éste una vez lo amenazó y le dijo:Otro testimonio destacado por el Ministerio Público es el de la viuda Barbará, quien mencionó la mala relación de Roberto con Nicolás y recordó que su suegro, al enterarse de la muerte de su hijo, dijo, en referencia a su nieto."Nunca me comí el tema del suicidio. Pienso que lo mató Nicolás", afirmó la mujer al declarar en el debate por el crimen de la socióloga y agregó: "Yo no le tengo miedo a Nicolás. Le tengo miedo a lo que puede hacer con mis nietos o mis hijos. Mi vida ya me la destruyó. Mi vida sin Roberto fue otra".También los dichos de dos hermanos de Pachelo, quienes dijeron estar convencidos de que Nicolás mató a su padre, fueron parte de los fundamentos que llevaron a los fiscales a pedir que se investigue esa hipótesis."Sé que es un asesino porque mató a mi padre. No me cabe ninguna duda de que mató a Roberto Pachelo. Lo mató a mi padre por plata y por resentimiento", dijo Francisco Pachelo.Además, los fiscales destacaron que un hermano de Roberto Pachelo recordó que un mes antes de la muerte Nicolás había tenido un episodio violento en las oficinas de su padre, a quien intentó agredir mientras gritaba "lo voy a matar".Por último, los fiscales aportaron el testimonio de Casanova, quien aseguró que Nicolás "no tenía ningún sentimiento" hacia su padre y que lo vio dispararle a unas fotos que tenía con su imagen.Por otra parte, el juicio por el homicidio de García Belsunce ser reanudará el próximo lunes 3 de octubre ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San isidro con la declaración de otros testigos propuestos por los acusadores de Nicolás Pachelo.