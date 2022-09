Tenían domiciliaria y se escaparon: vecinos habían denunciado su peligrosidad

Vecinos de la zona de Sauce Montrull se habían movilizado el 27 de agosto pasado, tras conocer que dos imputados por graves hechos iban a cumplir prisión domiciliaria en la zona del club Tilcara. Los habitantes del lugar llegaron hasta el destacamento policial, para exponer su preocupación y malestar, por la decisión judicial que se mantuvo en pie.



Finalmente, los hombres decidieron fugarse en las últimas horas, indica Uno.



"Nosotros no los conocíamos, pero dicen que de noche salían y habrían sido los que realizaron un par de robos y asaltos en la zona. Y como sabían que la Policía pasaba varias veces por la casa, jugaban a que al ratito que se constataba su ausencia, salían tranquilos por un rato y luego venían. Total, no tenían tobilleras de control", enfatizó uno los vecinos.



"Nosotros les avisamos a la Policía, a la Justicia y a todo el mundo que esto iba a suceder. Que eran peligrosos, y que no sabíamos por qué se resolvió en vez de mandarlos al penal, dictar la domiciliaria en una casa que es del Ministerio de Desarrollo Social", alertó el habitante de la zona.



Con la violación de la prisión domiciliaria por parte de los imputados, se informó a la fiscalía en turno, para que disponga las medidas pertinentes. Se espera que se los declare como prófugos y se emita su inmediata búsqueda y detención.



El enojo es tan grande, que se adelantó, pedirán a los miembros de la Junta de Gobierno, que renuncien a su cargo, ya que "o fueron muy inocentes en su compartimiento, o bien colaboraron con los delincuentes".



Fuente: Uno.