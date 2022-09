Murió la bailarina herida en balacera en la que asesinaron a su madre

Por el crimen de su madre hay dos personas imputadas con prisión preventiva que ahora serán sometidas a una nueva audiencia para recalificar la acusación legal por doble homicidio, agregaron las fuentes.



La profesora de danzas Virginia Ferreyra (32) murió esta madrugada pasadas las 3.30 en el hospital de Emergencias de Rosario luego de dos meses de internación, a causa de las graves heridas que sufrió la tarde del 23 de julio último en una parada de colectivos de Isola y Maestros Santafesinos, en el sur de esta ciudad santafesina.



El 10 de septiembre, un hombre de 45 años identificado como Fernando David Cortéz (45), y su hijo Lautaro (19), fueron imputados con prisión preventiva por dos años como presuntos autores de la balacera que causó las dos muertes.



Según la investigación, los acusados junto a otras tres personas aún no identificadas en la causa, se movían aquella tarde en un Peugeot 308 color negro y al llegar al complejo de edificios de Isola y Maestros Santafesinos cuatro de ellos descendieron y dispararon contra la Torre 11.



Para el fiscal Patricio Saldutti, se trató de una acción que buscaba “causar temor en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena a los conflictos” entre dos bandas criminales enfrentadas.



“El ataque no estaba dirigido a quienes resultaron víctimas”, afirmó Saldutti, para quien los atacantes “habrían recibido un pago de dinero para cometer este hecho y otros más que también se mencionan, cuyas investigaciones están abiertas, sobre otros homicidios en la zona”.



Como resultado del ataque murió la docente jubilada Claudia Deldebbio y resultó gravemente herida su hija Virginia, quienes esperaban el colectivo en esa esquina.



Tras dos meses de internación, esta madrugada también falleció la profesora de danzas Ferreyra.



De acuerdo a la investigación, por la balacera sufrió heridas leves un adolescente que estaba en la plaza Rodolfo Walsh, ubicada detrás de la parada de colectivos.



Detrás del ataque, según los indicios de la pesquisa, estaría un hombre llamado René Ungaro, miembro de una familia con larga trayectoria en el mundo criminal de Rosario, que cumple condena por el asesinato en 2010 del entonces jefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys, Roberto “Pimpi” Camino.



La Fiscalía avanza en la línea investigativa para demostrar que quien pagó el ataque fue “El Brujo” Ungaro, que además de cumplir condena por el homicidio de Camino el año pasado fue sentenciado a 7 años de cárcel como líder de una violenta asociación ilícita que opera en el mercado ilícito de la venta de drogas al menudeo en tres barrios del sur de Rosario.



El 10 de septiembre el fiscal también acusó a los dos detenidos por portación y tenencia ilegítima de arma de fuego y encubrimiento, además de homicidio y tentativa de asesinato.



El Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino informó hoy que en los próximos días se realizará una nueva audiencia por recalificar la imputación legal a padre e hijo, al producirse la muerte de Ferreyra.



Télam.