Se fue de viaje y lo desvalijaron: le llevaron hasta los cables

Delincuentes ingresaron en la casa de un vendedor ambulante y no solo se llevaron todo lo que estaba a su alcance, sino que además destrozaron parte de las paredes para poder irse con el cableado de la vivienda. El robo ocurrió en barrio Tablada mientras Leonardo, la víctima, se encontraba de viaje en Mar del Plata.Al regresar luego de permanecer 40 días fuera de la ciudad, el hombre se encontró con que habían entrado en su casa para robarle, algo que ya le había ocurrido en otras ocasiones."Yo me adapto a cualquier situación", comentó con optimismo Leonardo aUno de los detalles que más llaman la atención dentro de la casa es la cocina improvisada con algunos ladrillos y una parrilla, sobre la cual el vendedor ambulante prepara comidas que luego reparte entre las personas del barrio para darle una mano a quienes la necesitan.Dado que no había nadie en la casa, los delincuentes pudieron tomarse el tiempo de romper las paredes para llevarse hasta los cables de electricidad.La víctima del robo contó que cada lunes y sábado se dedica a preparar comidas que luego reparte entre los vecinos de la zona de Alem al 4200, y pidió la colaboración de todo aquel que pueda brindarle una mano para salir adelante. Para eso, compartió su número de teléfono: 3417418758.