Hallaron muerto a un funcionario cordobés: la macabra escena del crimen

Si bien el o los asesinos se llevaron un teléfono celular de la víctima, los investigadores no creen que se haya tratado de un robo.



La víctima fue identificada como Germán Torno (59), quien trabajaba en el Tribunal de Cuentas de dicho municipio del Departamento General San Martín, ubicado a unos 135 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba.



Según las fuentes, el crimen fue descubierto alrededor de las 18.30 de ayer por la tarde, cuando la hija de Torno ingresó a la vivienda en la que su padre residía solo, en la calle Independencia 70, en el barrio Ameghino, de Villa María, y encontró el cuerpo, por lo que inmediatamente llamó a la Policía.



El fiscal de Instrucción de tercer Turno de Villa María a cargo de la causa, René Bosio, reveló este mediodía a la prensa que "el estudio forense determinó que murió por asfixia, por obstrucción de las vías respiratorias con una media bien incrustada en la boca".



Según el fiscal, al momento del hallazgo, el funcionario yacía sobre "la cama de dos plazas en la que él dormía, maniatado en sus extremidades, envuelto en el acolchado y las sábanas, y con signos de violencia".



"Se preservó el hecho y trabajó en un primer momento la Policía Judicial, en todo lo relativo a huellas y rastros, inspección ocular. Luego el médico policial constató efectivamente la muerte de esta persona", detalló el fiscal, quien describió que el funcionario "estaba atado como si lo hubiesen embalado para llevarlo a algún lado".



Según explicó el funcionario judicial, la hija de la víctima reveló que, "si bien la puerta de la habitación donde encontró el cuerpo de su padre se encontraba cerrada, la misma no tenía las medidas de seguridad y tampoco se observó que la abertura hubiera sido violentada", por lo que un robo no sería la principal hipótesis.



A su vez, el instructor judicial señaló que las sospechas apuntan a que "pudo haber actuado más de una persona".



Además, Bosio aclaró que los médicos forenses no hallaron en el cadáver "lesiones de arma blanca ni arma de fuego", pero sí unas escoriaciones y golpes en la boca y en el ojo; aunque sus familiares estiman que esas lesiones fueron producto de un intento de robo del que había sido víctima recientemente.



En tanto, el fiscal indicó que se tomaron testimoniales a los vecinos del barrio en procura de determinar si vieron o escucharon algo sospechoso, al tiempo que se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas de los alrededores de la vivienda, entre otros elementos de prueba, con el fin de "tratar de establecer lo ocurrido y el móvil del homicidio".



Mientras que en el relevamiento de la escena del crimen los investigadores determinaron que faltaban el teléfono celular, que sería el personal del fallecido, y un identificador de personas que tenía en su puerta.



En la pesquisa interviene personal de la Policía Científica, la Unidad Departamental San Martín, la División Investigaciones y de la Patrulla Preventiva de la Villa María.



El homicidio de Torno generó consternación en Tío Pujio, un pequeño municipio de 2700 habitantes situado a la vera de la ruta nacional 9.



"Germán Torno, me cuesta saber que ya no estés en esta vida! Fuiste mi compañero y amigo, te extrañaré un montón! Q. E. P. D.", escribió en su muro de Facebook la intendenta Nancy Schaivi.



Por su parte, el Concejo Deliberante local también se expresó por esa red social: "La tristeza nos invade una vez más. Hoy nos toca despedir físicamente a quien fue durante 16 años Presidente de este Honorable Concejo Deliberante. Con respeto y dedicación siempre ocupó el lugar por el que fue elegido. Expresamos nuestras condolencias a sus hijos y familiares. Q.E.P.D Germán".



Ambos posteos estuvieron acompañados de imágenes en el que aparece el funcionario fallecido junto a otras autoridades locales.



"Con profundo pesar expresamos nuestras sinceras condolencias por el fallecimiento del sr. Germán Agustín Torno. Acompañamos en este doloroso momento a sus hijos, familiares y seres queridos", publicó en sus redes el Consejo de Administración de la Cooperativa de Tío Pujio.