Un tren arrolló un auto en Tucumán: hay dos personas fallecidas

El trágico hecho ocurrió a las 17:30 del miércoles a la altura de la calle Bulnes al 2.500 y las víctimas fatales fueron dos hombres de 27 y 33 años que fallecieron luego que el auto en el que viajaban quedó atrapado sobre la vía.Los primeros datos que se dieron a conocer, señalaron que el vehículo estaba cruzando las vías cuando fue arrastrado por la formación del Belgrano Carga.En tanto, un tercer pasajero ingresó al hospital Padilla lúcido con politraumatismos, un corte en la cabeza que fue suturado, contusiones en el tórax y raspones y permanecía internado."Los ciudadanos eran de la zona. Dos son familiares y mayores de edad, fallecieron en el acto. Una tercera persona fue trasladada a un centro de salud. Los familiares ya fueron notificados", confirmó el comisario Juan Ibáñez, segundo jefe de la Unidad Regional Capital.Ibáñez señaló este jueves en declaraciones radiales que "dentro de lo que es esta tragedia hay un muchacho que salvó su vida y se encontraría estable fuera de peligro. Se realizaron todos los trámites legales ordenados, las pericias relevantes en el lugar"."Pudimos observar que los vecinos a lo largo de los años se fueron posicionando en cercanía de todo lo que hace a las vías férreas, este no es un paso autorizado, no tiene las medidas de seguridad, quita visibilidad", expresó el uniformado a los medios locales.Además Ibáñez indicó que la Justicia Federal se hará cargo de la investigación.Por otra parte, señaló que el vehículo quedó totalmente destruido, pero pudo ser identificado a raíz de la chapa patente y del block del motor. Se trataba de un automóvil Volkswagen Gol."De momento se clausuró y seguramente se va mantener así, estoy seguro que la Justicia va a tomar medidas determinaste para que no ocurra nunca más una cosa de este tipo", añadió sobre la situación actual de la zona.Durante la entrevista, además, el agente remarcó que "lamentablemente los vecinos a lo largo de los años se fueron posicionando en todo lo que hace al trayecto de las líneas férreas muy próximos a ellas. Eso seguramente conlleva un peligro inminente y eso se pudo comprobar ayer".