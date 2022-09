Un camión volcó en la Autovía 14 cuando llevaba bobinas de hilo a Buenos Aires

Este jueves, alrededor de las 01:05 hs, se produjo el vuelco de un camión cargado con bobinas de hilo en el kilómetro 131 de la Autovía Gral. Artigas.

Según información oficial, un camión conducido por un hombre de 66 años, quien circulaba de norte a sur, desde Corrientes Capital hacia Pilar provincia de Buenos Aires, donde no hubo otro vehículo involucrado, volcó esta madrugada en el kilómetro 131 de la Autovía Artigas.

El chófer manifestó no poseer lesiones, informando haber perdido el control del rodado a raíz de las huellas marcadas en la ruta.



El camión quedó en el sector del pasto entre ambas calzadas, en el cantero, más precisamente, en el límite de calzada oeste del carril con sentido de sur a norte, no obstaculizando el tránsito.

Intervino en el hecho personal de Bella Vista de la Policía de Entre Ríos y gendarmería nacional asistiendo el tránsito, publicó LaPiramide.