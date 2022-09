Agustina Díaz: "Brenda decía que Sabag era un bol.. por no darle a Cristina"

Foto: Gentileza Infobae

Díaz fue la tercera detenida en la causa que se investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 1 de septiembre cuando ella entraba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.



Agustina fue apresada por los diálogos que mantuvo con Uliarte antes y después del intento de homicidio.



Entre esos chats, había mensajes borrados que ahora la acusada intentó reconstruir lo que decían.



La defensa de Díaz pidió ampliar la indagatoria, en la cual intentó, principalmente dejar en claro que ella no era quien la TV Pública difundió como la persona que aparece en la casa de la ex presidenta en los días previos al ataque.



De todas maneras, hay un informe previo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que decía que no era esa persona.



Díaz en su testimonio insistió en que ella no tenía nada que ver con el intento de homicidio a la Vicepresidenta y que sólo le había seguido la corriente a su amiga, a la que creía una fabuladora.



Cuando los abogados Javier Molina y Marcelo Herrera le preguntaron si recordaba los chats que aparecían como mensajes borrados en ese diálogo con Uliarte, Agustina afirmó que allí la joven, considerada coautora del intento de asesinato, afirmaba que el atacante Sabag Montiel sabía disparar, pero que ella no hubiera errado.



"Sabag era un bol por no darle a Cristina", afirmó Uliarte, según precisó la tercera de las detenidas en la causa.



La jueza federal María Eugenia Capuchetti tendrá que resolver en los próximos días la situación procesal de Díaz, en donde se definirá cuál fue su rol en este ataque.



NA