Muerte de Gusmán: “En unos 10 días solicitaremos remisión de la causa a juicio”

, el joven de 19 años ultimado en 2018 en el barrio Capibá de Paraná, por un tiro que salió de un arma de la Policía de Entre Ríos. La Justicia aún no ha resuelto quiénes fueron los responsables de ese final e incluso la Fiscalía archivó las actuaciones en noviembre de 2020 por entender que no tenía suficientes pruebas para avanzar., quienes apuntan desde el principio de la investigación a dos uniformados: Oscar Rodrigo Molina y Diego Sebastián íbalo. Les endilgan el delito de homicidio agravado por alevosía y cometido por funcionario policial.Los policías fueron quienes aquel septiembre de 2018 llegaron al barrio para intervenir en una pelea entre vecinos y, según la acusación de la querella, terminaron persiguiendo a Gusmán y ejecutándolo de un tiro en la nuca. Los efectivos, en cambio, sostienen que son inocentes y rechazan la descripción del hecho que hacen los acusadores privados., en diálogo con, mencionó que este miércoles “se les tomó declaración de imputados a Ibalo y a Molina por parte de la querella autónoma que representamos con la doctora Ana Lucía Tejera. Habíamos solicitado que esta medida se llevara adelante en la sede de Tribunales, para que hubiera el equipamiento técnico adecuado; todas estas audiencias son videofilmadas, al mismo tiempo para resguardar las garantías del debido proceso sobre todo para las defensas, y que los imputados tuvieran un lugar absolutamente imparcial para poder declarar”.En presencia de sus abogados defensores,Al ser consultado el abogado reconoció que Gabriel Gusmán “tenía un arma al momento en que fallece. Esa arma se secuestró; hay que ver en qué contexto se secuestró. Lo que nosotros ponemos en duda, sobre todo con las declaraciones testimoniales pero también con las pruebas subjetivas, es que Gusmán haya efectuado disparos contra los efectivos policiales. Lo que tenía que haber terminado en una detención, cuando Gabriel detiene su marcha y levanta sus brazos en señal de rendición, termina en una ejecución; eso es lo grave. Los delitos que se le imputan a ambos policías son muy graves, es homicidio agravado por alevosía y por su condición de funcionarios públicos, que tiene una pena única de perpetua a Molina como el ejecutor material del disparo que causó la muerte y a Ibalo en el delito de comisión por omisión: él estaba a cargo del móvil, era el superior de Molina y hubiera tenido que tomar los recaudos necesarios para evitar que Molina efectuara este disparo con un desenlace tan trágico”.y en este sentido aseveró que “hay gran cantidad de pruebas de cargo para demostrar que esto se trató de una ejecución de un caso de gatillo fácil: vamos a esperar un tiempo prudencial para ver si de la defensa solicita alguna prueba. En no más de diez días solicitaremos la remisión de la causa a juicio, ir ante la jueza Elisa Zilli a discutir cuáles son las pruebas que van a ir al plenario”.Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de que la causa sea juzgada a través de un jurado popular, mencionó que “”.