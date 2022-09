Continúa desaparecido el hombre que trasladaba motos en un tráiler y dinero

Walter Javier Quiroz desapareció cuando llevaba un tráiler con siete motos y dinero desde La Paz hacia la provincia de Santa Fe. El empleado de la empresa paceña no contesta su teléfono por lo que se inició la investigación de lo ocurrido. Viajaba a Santa Fe con siete motos, pesos y dólares.El empleado de una concesionaria de motos ubicada en Avenida Artigas de La Paz, está acusado de robo.A cinco días del hecho, la hermana de Quiroz, Milagros Corbalán, detalló a Elonce que no tienen novedades de su hermano y temen que le haya pasado algo. “Él transportaba una suma inmensa de dinero, el miércoles él salió de viaje y no supimos más nada, y es por eso que no realizamos la denuncia para pedir la localización”.Cabe destacar que quedó registrado por las cámaras de seguridad del control policial, ubicado en el Túnel Subfluvial que el empleado cruzó hacia la provincia de Santa Fe, aunque luego no atendió más el celular, como tampoco llegó a destino.Corbalán, detalló que “la empresa para la que trabaja hizo una denuncia por supuesto robo, pero desde la policía nos informaron que no sabían nada ya que la causa está en la ciudad de Santa Fe”.Según destacó Corbalán, ella y su madre tienen miedo que a Quiroz le haya pasado algo, ya que en diversas oportunidades su hermano había comentado “hubo ocasiones en que lo amenazaron e intentaron robarle”.