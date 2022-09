Cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad, chocó y mató a una adolescente

El conductor de un Renault Clio, cruzó el semáforo en rojo a más de 100 kilómetros por hora y chocó a otro auto en el que se trasladaban seis personas. El hecho ocurrió el pasado domingo en la intersección de las avenidas Presidente Perón y Eva Perón en la localidad de San Martín, en la zona noroeste del conurbano bonaerense.Como resultado del choque, una chica de 18 años falleció y otras tres fueron internadas. El conductor del vehículo embestido resultó ileso y pidió que no dejen suelto al joven que los chocó.“Lo único que pido es que por favor hagan justicia, no puede andar suelto, por mi amiga que falleció”, dijo Francisco, el conductor del Renault Logan Azul que fue embestido. El joven hizo el pedido desde su cama y dijo que se encuentra muy dolorido. “Me duele mucho la pierna izquierda, la espalda, la muñeca”, detalló.El conductor del Clio fue identificado como Ángel Salcedo. Las cámaras de seguridad de la municipalidad sirvieron de prueba para detenerlo y fue acusado por homicidio y lesiones.

Cómo fue el choque



Por su parte, Claudio, el padre de Francisco, dijo en diálogo con TN que su hijo estaba muy traumatizado porque “no podía creer que en una salida en la que habían ido a divertirse, un asesino les arruinó la vida” y que “están todos mal psicológicamente”.“Mi hijo vio que una amiga de hace tiempo falleció y está muy mal”, remarcó el hombre.La joven fallecida se llamaba Agustina Saurral y murió al instante. Las jóvenes que resultaron heridas son Johanna, Victoria y Kiara. A la primera le dieron el alta este martes, mientras que las otras dos permanecían internadas. Victoria casi pierde un ojo y tiene fractura de pelvis. El hombre contó que en el hospital Castex no la querían operar porque no tiene obra social. Kiara, por su parte, será operada este miércoles, por fractura de pelvis y cadera. Francisco, que conducía, y su amigo, que viajaba en el asiento del acompañante, no resultaron heridos.Cruzó el semáforo en rojo a 100 kilómetros por hora y chocó a otro auto: murió una chica y otra perdió un ojoEl padre de Francisco relató cómo había sido la secuencia del choque, según lo que su hijo le había contado.Los jóvenes habían salido a jugar al pool. “Le di el auto porque no toma cuando sale con el auto y las pruebas están porque no tenía alcohol encima, estaba apto para estar en un auto”, señalo Claudio.“Cuando cruzaba Presidente Perón vino un loco a toda velocidad, se le dio por mirar para la izquierda, atinó a acelerar para tratar de zafar del golpe, pero lo agarró en el medio, lo hizo volcar”, relató.“Por el impacto, Agustina salió despedida, salió medio cuerpo por la luneta trasera y la cabeza debe haber golpeado contra el cordón, ahí estaba la cabecita”, relató el hombre.En el Clío viajaban tres hombres que, tras el choque, bajaron del vehículo por sus propios medios. A raíz de las pruebas fílmicas, el conductor del automóvil que ocasionó el accidente fatal quedó detenido.El fiscal que lleva adelante la causa, Rubén Moreno, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 del Departamento Judicial de San Martín, lo imputó por los delitos de homicidio culposo agravado por violar la señal del semáforo, en concurso con lesiones culposas por violar el semáforo, agravado por la multiplicidad de víctimas.