Revocan la prisión domiciliaria a condenada que continuó vendiendo drogas

CMR fue condenada el 29 de julio de 2021 a la pena de cuatro años de prisión y multa de 162.000 pesos por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pena que vence el 2 de septiembre de 2023.El viernes 16, el juez del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Jorge Gallino, resolvió revocarle la “modalidad de detención domiciliaria bajo la que se dispuso el cumplimiento de la pena que se le impuesta, por haberse modificado las circunstancias que dieron lugar a la medida”.La modificación de aquellas consistió en que continuó vendiendo estupefacientes en la casa donde cumplía la pena y violó la prohibición de salir del lugar sin autorización judicial. La condenada quedó alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, a disposición del Juzgado de Garantías y Transición N° 2. También se le retiró la pulsera electrónica.Gallino consideró que, “sin perjuicio del temperamento definitivo que adopte la Justicia Provincial por el hecho denunciado”, se constató que la condenada egresó sin autorización de la casa donde cumplía la pena en cuatro oportunidades y que, “en el inmueble, donde convive con su hijo menor de edad, se halló un revólver, casi 100 municiones, cocaína y plantas de marihuana, por lo que el lugar no parece el propicio para garantizar el superior interés del niño”.La situación del niño fue contemplada. Se comprobó que “se encuentra al cuidado de una tía, en un ambiente que se presenta más propicio para su crianza que en el domicilio donde se secuestraron estupefacientes, un arma de fuego y municiones y donde concurría importante cantidad de gente, posiblemente para adquirir estupefacientes”.Gallino entendió que “… la nombrada Ríos, no ha cumplido con su obligación de no egresar de la vivienda sin la debida autorización, no tengo dudas que los motivos por los cuales se ha concedido el beneficio han desaparecido, por lo que corresponde revocar la modalidad de detención domiciliaria que se dispuso…”.CMR accedió al beneficio de arresto domiciliario el 24 de febrero de 2021, cuando el Tribunal Oral, con los votos de Mariela Rojas y Gallino, hizo lugar a la prisión domiciliaria. El fundamento fue que “era madre de un niño de 11 años a fin de garantizar sus derechos con la presencia de su madre en el inmueble”, imponiéndole como regla de conducta “su obligación de permanecer en el domicilio autorizado, bajo apercibimiento de revocarse inmediatamente la modalidad de detención que se autoriza y disponer su traslado a una unidad carcelaria”.El 9 de septiembre de 2022 un oficio de la fiscal provincial, María José Labalta, junto con fotocopias del sumario de investigación, expuso que el día anterior, “en el marco de un allanamiento ordenado por la Justicia Provincial se secuestró en el inmueble de CMR: 45 envoltorios de cocaína y dos bochas de cocaína con un peso total de 16,2 gramos y 12 pastillas de clonazepam; 13 plantines de cannabis sativa; un revólver calibre 32 y tres cajas que contenían 28 municiones calibre 38; 50 municiones calibre 32 y 20 municiones calibre 22; 9.390 pesos de curso legal en la república y seis teléfonos celulares”.En la resolución, Gallino señaló que “también del legajo de investigación surge que CMR… fue vista fuera de su inmueble, y no tenía ninguna autorización para salir del domicilio de este Tribunal”. Además, se consideró que “… personal de la PNA documentó –a través de fotografías, que CMR salió de su inmueble a bordo de una Honda, se dirigió a la vivienda ubicada en Suipacha al 1000, de esta ciudad y a los 20 minutos regresó a su domicilio. De la compulsa del presente incidente surge que ninguna de las salidas se encontraba autorizadas”, dijo según publicó