Asesinó a puñaladas a su pareja y se mató en la ruta: revelan detalles del caso

El camionero transportaba 30 mil kilos de maíz en el Volkswagen 17220 por la ruta nacional 33, en dirección a Trenque Lauquen, cuando lo sobresaltó un estruendo. Pensó que había reventado un neumático, así que paró en la banquina. Cuando se bajó, quedó en shock:En el lugar del impacto, ocurrido poco antes de las nueve de la mañana del martes en el kilómetro 279 de la carretera, no había huellas de frenado. Además, había poco tránsito y las condiciones climáticas eran buenas.Lo cierto es que cuando la Policía fue hasta la casa de la esposa de la víctima, en la calle Mayor Sosa al 500, de la localidad de Tres Lomas,. La causa de muerte fue un shock hipovolémico, provocado cuando los órganos no reciben suficiente sangre ni oxígeno."Fuimos a avisarle a la pareja de la víctima del accidente y, al no obtener respuesta alguna, los familiares rompieron la puerta y encontraron a la mujer sin vida", dijo el jefe de la Policía Departamental Seguridad Tres Lomas, comisario César Smith.Además, al ser consultado por este diario, aseguró queCon estos datos, la investigación a cargo del fiscal Manuel Iglesias, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, avanzó hacia la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.No obstante, todavía resta esperar el resultado de las pericias para confirmarlo y cerrar las dos causas judiciales que transitan en paralelo, una por el crimen y otra por el choque fatal.Fuentes judiciales dijeron a Clarín que en el fondo de la construcción donde ocurrió el femicidio hay otra casa, separada por un patio, donde viven Ezequiel Omar Torres (37), hijo de la mujer, junto a su esposa -policía-, su hijo y dos hijas menores de edad de Cabrera.Sin embargo, ninguno declaró haber escuchado una discusión a eso de las seis de la mañana, como trascendió en medios locales.Él era de Casbas, partido de Guaminí. Había sido camionero, pero actualmente estaba sin trabajo.. También desempeñaba tareas de limpieza en el hospital municipal y había desarrollado el oficio de costurera.Los investigadores dijeron que todo indica que-quedó registrado por las cámaras de seguridad-,, conducido por un hombre también de apellido Mansilla, oriundo de Trenque Lauquen y de 30 años, pero que no era familiar del femicida.Además, un testigo declaró haber visto cuando, que circulaba correctamente, a 70 kilómetros por hora, en una zona recta.En el cuerpo del hombre, conocido por el apodo de "Zorro", encontraron manchas de sangre que serán comparadas para determinar si correspondían a la mujer. Los rastros estaban en los pies y lo que llamó la atención es que tenía las medias y el calzado limpios.. Es más, los testigos señalaron que, que vivían en Casbas, al igual que su ex esposa. Allí lo despidieron este miércoles.La localidad de Tres Lomas, cabecera del partido homónimo (la otra localidad del distrito es Ingeniero Thompson), tiene unos 7.000 habitantes y está situada al oeste de la provincia de Buenos Aires, casi en el límite con La Pampa, a 520 kilómetros de Buenos Aires. Su principal actividad es la agrícola.