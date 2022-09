Atentado a Cristina: Sabag Montiel y Uliarte no apelaron sus procesamientos

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte no apelaron sus procesamientos con prisión preventiva donde se los acusa de tentativa de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.Con la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal los procesamientos impuestos por la jueza María Eugenia Capuchetti, las defensas decidieron no hacerlo.De esta forma, el procesamiento queda firme y la jueza está en condiciones de ya elevarlos a juicio oral y público debido a que las pruebas contra ambos son contundentes.En tanto, Uliarte, su novia, fue apresada por los mensajes cruzados con él donde planificaban el atentado y los posteriores donde, con otro de los implicados, hablaba de la posibilidad de volver a atentar contra Cristina Kirchner.El plazo para apelar venció este miércoles a primera hora y eso fue decidido por los defensores oficiales respectivos que tienen Uliarte y Sabag Montiel.Mientras tanto, la jueza Capuchetti tiene que definir si procesa o no a los otros dos implicados: Agustina Díaz y Nicolás Carrizo.