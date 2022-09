Bombero reiteró recomendaciones sobre cómo actuar ante un incendio

Un principio de incendio se registró esta mañana en una estación de servicios de calle Laurencena de Paraná. El conductor de una moto intentó darle arranque y el rodado comenzó a prenderse fuego a menos de un metro de distancia del surtidor. El playero logró apagar las llamas con un extintor y motociclista con el agua que se usa para lavar los parabrisas, según se observa en el video al que accedió

Cuándo arrojar agua y cuándo no

”, ponderó ael jefe del Cuartel de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, Pedro González.Y agregó: “El riesgo de propagación es al resto de la estación de servicio y, si bien cuentan con dispositivos de seguridad para emergencias en los surtidores, el combustible de los vehículos o las mangueras puede llegar a un incendio que se propague hacia otros lugares”.Consultado al bombero cómo proceder cuando, por ejemplo, humea el auto, éste detalló: “Depende de las circunstancias porque puede ser una pequeña pérdida de aceite que genera un humo al caer sobre una parte del caliente del motor, y el levantar el capot no sería nada”.“Pero si uno observa llamas y no tiene un elemento de extinción a mano, como matafuegos o balde de agua o arena para apagar el incendio, lo recomendable es no abrirlo porque así estaría oxigenando ese fuego que estaba contendido en el interior del habitáculo y puede llegar a generalizarse mucho más rápido”, diferenció González.“Cuando se prende fuego el sartén en el que uno está cocinando, la manera correcta de actuar es apagar la hornalla para que el aceite deje de recibir temperatura y taparlo, ya sea con una tapa o un trapo húmedo, para tratar de sofocarlo quitándole el oxígeno. Nunca hay que arrojar agua porque eso hace que el aceite se desplace encendido hacia otros sectores de la misma cocina o hacia el cuerpo y la persona puede resultar con una lesión grave”, aclaró el bombero.Y remarcó:“Sobre los sólidos inflamables, como madera y plásticos, sí se le puede arrojar agua; pero a los líquidos combustibles como aceites o hidrocarburos, no es recomendable echar agua porque puede ocasionar el derrame y el incendio de otros sectores”, especificó el bombero.En ese sentido, comentó queporque conectan un freezer al que le agregan una zapatilla para enchufar una estufa, una pava eléctrica, un microondas, y todo eso es consumo que se transforma en energía calórica que puede generar un incendio”.“Para apagar ese incendio, automáticamente hay que cortar la energía eléctrica y después se puede arrojar agua”, recomendó.Punto aparte, el bombero comunicó que, “por las lluvias, mermaron las actuaciones por incendios de pastizales; pero la semana pasada sí hubo entre ocho y diez salidas diarias al ejido de Paraná, generalmente, en baldíos o minibasurales”.