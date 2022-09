Les robaron fuerte suma de dólares: eran los ahorros de toda la vida

Mediante la conocida modalidad de cuento del tío en la que los delincuentes llaman a adultos mayores haciéndose pasar por parientes cercanos y les dicen que va a pasar el gerente de un banco amigo suyo para retirar el dinero por el cambio de billetes, un matrimonio de ancianos de La Paz fue víctima de un engaño donde les sustrajeron una fuerte suma de dinero en efectivo en dólares. Eran los ahorros de toda su vida.



El hecho sucedió el viernes pasado, y la Policía de La Paz apunta a una línea local, un contacto o alguien que conoce la zona.



En diálogo con FM Río, el subjefe Departamental Gerardo Schumacher que los damnificados son “una persona de 82 años de edad que vive con un señor de 86”.



Explicó que recibieron “un llamado telefónico en la línea fija, de una persona que se hizo pasar por el nieto, le preguntó si tenía plata, le dijo que sí y le empezaron a sacar información”.



Luego, el comisario contó cómo es el ardid para este tipo de engaños: “Les preguntan si tienen dólares con la cara chica o la cara grande y según lo que les respondan les dicen que tienen que cambiarlos por el otro. Lo mismo pasa con el peso argentino, si tienen efectivo, les preguntan qué tipo de billetes, si con animales o con próceres, que por el tema de la devaluación los van a cambiar por uno u otro. Lo que hacen es mantener la línea ocupada para que un familiar no se comunique con esta persona”.



“Son muy detallados, la persona viene recomendado por un hijo o hija, los hacen pasar al domicilio, esta gente es muy metódica, no tocan nada, y siempre quieren sacarles todo”, agregó Schumacher.



Si bien en muchos casos en localidades pequeñas de la provincia los responsables de estas estafas son personas de otras ciudades, en este caso la investigación apunta “a algo más interno, más local”, aseguró el subjefe de La Paz.



Situación de vulnerabilidad

Viviana, la hija de las víctimas, habló con FM Río: “Este hecho más que nada más allá de lo doloroso que puede ser, es dinero, pero bueno, pensando en cómo fue engañada mamá, confiaba que hablaba con su nieto, entró alguien a casa. Más allá de esto, gracias a Dios mamá y papá nunca se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, ellos estaban confiando, mamá los hace ingresar hasta la cocina de mi casa, ellos estaban solos, tienen ochenta y pico de años cada uno”, dijo.



“Lo que a mí me preocupa ahora es cuál es la situación de vulnerabilidad que ellos quedan en la ciudad, no solo ellos sino todos los adultos mayores, porque en algo que uno cree que e un hábito de ciudades grandes que te llaman, en La Paz está siendo un hecho habitual. Acá se concretó así, pero ya ha habido otros hechos que se concretaron de forma violenta”, alertó la mujer.



“A cómo van los casos en algún momento alguien se va a dar cuenta y van a terminar matando a un viejo”, lamentó Viviana. “No le encuentro todavía dónde hay una resolución de un hecho, no sé si son avanzadas o no, si hay algún fiscal que esté actuando de oficio para investigar, la policía actuó en seguida, fueron, los contuvieron hasta que llegamos nosotros, yo sé que es como buscar una aguja en un pajar, pero no es un hecho aislado en lo que está sucediendo en La Paz que a cada rato están llamando a adultos mayores”, completó.