Hombre abusó de una joven cuando le robó y la amenazó con un cuchillo en Paraná

Un aberrante hecho sucedió durante la mañana de este martes en Paraná. Una joven de 15 años fue víctima abuso por un malviviente cuando le robó, a punta de cuchillo, sus pertenencias en calle Los Constituyentes.El hecho sucedió cerca de las 8 de la mañana cuando la menor se dirigía a la escuela Hogar donde cursa sus estudios secundarios.La mamá de la víctima, dialogó cony relató lo que vivió su hija. “Cuando iba para la escuela, se percató que un masculino la está siguiendo y sacó el celular para llamarme. En ese momento, el muchacho la arrinconó contra la pared de la escuela y le sacó todas sus pertenencias”, expresó.Sin embargo, según declaró la mujer, el malviviente no quedó con conforme y “comenzó a manosearla”. En ese momento, la amenazó y le dijo que “si corría o gritaba, la iba a apuñalar”.Afortunadamente, un familiar de la víctima pasó por el lugar “vio lo que sucedió y reconoció a la nena”. Ante esta situación, el hombre salió corriendo y se escondió en el barrio La Palangana.La denuncia está radicada en la Comisaria Cuarta.Sobre el estado de la joven, comentó que “está contenida, pero asustada. Creo que le va a costar salir, porque va a tener miedo. Trato de no preguntarle mucho, que ella se pueda expresar a su debido tiempo”.“A mí me tiene muy indignada el manoseo que sufrió mi hija. Creo que le puede pasar a cualquiera que ande sola por esa calle, porque es oscura y no hay gente. Se necesita más seguridad”, finalizó.La policía trabaja para tratar de dar con testigos y cámaras de seguridad de la zona para identificar al autor del hecho.