Motociclista perdió falange de un dedo y resultó golpeado tras choque en Paraná

Un siniestro vial ocurrió en la intersección de calle Sosa Loyola y Don Bosco. Un auto y una moto, protagonizaron un violento choque que dejó un joven golpeado y hospitalizado en Paraná.Según supo, el hecho sucedió cuando un auto Toyota Etios, quiso ingresar a la avenida y fue embestida por una moto, quien impactó contra la puerta del conductor.Producto del choque, el conductor del rodado de menor porte se llevó la peor parte: presentó golpes y traumatismo en su cabeza, en un hombro y perdió la falange de un dedo de su mano izquierda.Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martin. Elonce, supo que “está estable y no presenta un cuadro de salud grave”.En tanto la conductora del auto, señaló que “no pudo visualizar si venía la moto, ya que había un camión estacionado que le dificultaba la visión”.Un familiar del joven hospitalizado, señaló a este medio que “estaba con la mamá cuando nos enteramos del accidente y nos vinimos para acá. Cuando llegamos ya lo habían llevado al San Martín, que estaba bastante golpeado, pero estaba bien. No hay fracturas, solo golpes”.Sobre el tránsito en la zona, comentó que “es muy peligroso. En las avenidas no tienen respeto por nada y hay que tener mucha precaución”.En el lugar intervino personal de Comisaria Cuarta y División de Criminalística.