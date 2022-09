Empleado de concesionaria robó una moto y la vendió de forma particular

Un hombre que trabaja para una empresa de motos en la ciudad de La Paz, robó uno de los rodados y lo vendió de forma particular.



Según se informó, cuando otro empleado realizaba el balance comercial se dio cuenta de que faltaba una moto Honda XR 150 CC. Hizo la denuncia en la Policía y se inició una investigación.



La moto fue encontrada estacionada frente a la vivienda de un joven de 28 años, ubicada en calle San Martín. En diálogo con los efectivos, confirmó que se la había comprado a un empleado de la empresa. Indicó que le entregó una moto Honda CG Titán 150 CC. Como parte de pago y $300.000.



Por tal motivo se ordenó un allanamiento en la casa del vendedor en cuestión, pero no se halló la moto que había sido utilizada como parte de pago. No obstante, en la vivienda de su hermano, de 21 años, se encontró el rodado y su documentación.