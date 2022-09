Revelaron escalofriante detalle sobre muertes de bebés en hospital de Córdoba

El defensor oficial de los Derechos del Niño en Córdoba, Eduardo Caeiro, afirmó hoy que "en las fotos de los cuerpitos de los bebés se ven tremendos hematomas, producto de los pinchazos", por lo que señaló que ese hecho coincide con la hipótesis que maneja la Fiscalía en la causa por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal "Ministro Dr. Ramón Carrillo".



En ese sentido, se acusa a la enfermera Brenda Agüero, quien se encuentra detenida por "homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso" y "falsedad ideológica", de inyectarle a los pequeños potasio y provocarles así la muerte.



"Uno ve fotos de los cuerpitos de los bebés y hay tremendos hematomas. En otros casos se advierten importantes cicatrices de estos pinchazos que los afectaron", precisó el abogado Caeiro en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).



letrado exteriorizó su preocupación porque no descartan ninguna hipótesis, ya que se puede tratar de una mala praxis, de una mujer asesina o de algún laboratorio que pueda estar ensayando con recién nacidos un nuevo medicamento.



"La causa sigue con secreto sumario y no tuvimos acceso al resto de las pruebas. No sabemos hacia donde avanzó la investigación", remarcó el abogado.



Por último, afirmó que "disminuyó la cantidad de consultas y partos" en el Hospital Materno Neonatal "Ministro Dr. Ramón Carrillo", a partir de estas muertes, y agregó que "muchas familias fueron a otras maternidades".