Pelea de jóvenes con cuchillos: “estaban dispuestos a matarse”, dijo un vecino

Vecinos del barrio La Roca en la ciudad de Concordia, grabaron videos de una pelea callejera, que ocurrió en la tarde de este domingo. En la gresca, dos jóvenes se enfrentan con cuchillos, en medio de laTras el tremendo hecho, un vecino contó que ese tipo de situaciones, son causadas por el abuso del alcohol y remarcó que “las peleas son bastante normales después de horas de 'chupi'”, indicó.Luis, un vecino del barrio, aclaró que "esas dos personas que se estaban pelando a puro cuchillo, no pertenecen al barrio,", afirmó.Con la misma indignación, el vecino señaló: "Esto pasó en barrio La Roca, alrededor de las 5 de la tarde, más o menos. Estaban", recordó Luis."Las peleas son bastante normales después de horas de 'chupi', lamentablemente, cosas como estas están pasando", afirmó aEn referencia a la pelea con cuchillos, de la cual se pudo conocer un video publicado por Elonce, el vecino sostuvo que "por causas que se desconocen, seguramente habrán sido cosas de borrachos”, resaltó Luis.“Uno de ellos, terminó con un corte aparentemente superficial y se dijo que no sería nada de gravedad", comentó el vecino."De la presencia policial, ni noticias", expresó Méndez y agradeció que "menos mal que no terminó".