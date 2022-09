Compró una moto por una red social y cuando viajó a buscarla lo mataron

Foto: El joven asesinado en Santa Fe cuando fue a buscar su moto Crédito: Cadena 3

Un joven de Lomas de Zamora había comprado una moto por Facebook y viajó a Santa Fe para retirarla. Sin embargo, todo terminó en una emboscada en la que lo asesinaron de un balazo en la nuca.



La víctima se llamaba Lautaro "Latito" Leandro, tenía 22 años y vivía con su familia en Villa Fiorito. Dejó Buenos Aires el domingo pasado con un auto en el que lo acompañaban su hermano Lorenzo y una pareja amiga.



Leandro había ofertado una Play Station como parte de pago a un hombre que le vendía una moto Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos. El joven no llegó a entregarle la consola: antes recibió el disparo.



“Hace como 15 días que quería ir, le insistíamos con la mamá que no lo hiciera. El viaje se pospuso hasta que, lamentablemente, se concretó”, dijo este lunes el padre de la víctima.



Tras la emboscada, el chico de 22 años fue trasladado al hospital Cullen de Santa Fe, donde permaneció internado en terapia intensiva durante unas horas hasta que murió.



“Mi hijo se bajó y cuando advirtió que las intenciones no eran convenientes, le pegó un grito a su hermano, que estaba al volante, para que se fuera. Él salió corriendo y le tiraron dos tiros: uno a la cabeza y el otro pegó en la PlayStation que tenía como parte de pago”, agregó su papá.